  • OMX Baltic−0,07%294,53
  • OMX Riga−0,07%910,68
  • OMX Tallinn−0,07%1 935,96
  • OMX Vilnius0,27%1 265,42
  • S&P 500−2,71%6 552,51
  • DOW 30−1,9%45 479,6
  • Nasdaq −3,56%22 204,43
  • FTSE 100−0,86%9 427,47
  • Nikkei 225−1,01%48 088,8
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,9
Raadiohitid: kättesaamatu kinnisvara, aktsiad Leedust ja LHV juhi telefonikõned

Selle nädala kuulatuimate saadete hulka kuuluvad näiteks iganädalane “Investor Toomase tund”, persoonisaade “Läbilöök”ja mõnedki intervjuud, mis on kõlanud Äripäeva raadio hommikuprogrammis.
Läks ostuks! Investor Toomas ostis 7000 euro eest Leedu pangandusettevõtte Artea aktsiaid. Pildil pole Toomas, vaid Juhan, kes on osa investor Toomase meeskonnast.
Investor Toomase otsesaates läks aktsiate ostmiseks
Saates “Investor Toomase tund” arutlesid börsiajakirjanikud nii Toomase portfelli seisust kui Leedu pensionireformist, mille tuules tehti ka otsesaates ära ostutehing.
Uuel aastal vabaneb osa Leedu teise pensionisamba rahast, mis võiks sealset majandust turgutada. Selle teesiga arutleti ka Leedu börsifirmade üle, millest ühel paistab ajakirjanike hinnangul hea võimalus saada osa Leedu majanduse kasvust.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Saates arutlesid börsiajakirjanikud Jana Saarkoppel, Juhan Lang, Dmitri Fefilov ja Jaan Martin Raik.
Meelis Maasik ennustas AMD ja Nvidia tulevikku
Nädala selgroogu murdis Äripäva raadioprogrammis Swedbanki finantsturgude vanemspetsialist Meelis Maasik, kes rääkis, kuidas peaksid investorid AMD aktsiasse edaspidi suhtuma. "AMD on väga-väga suur ettevõte, aga praegu ma annaksin talle natukene aega. Las ta leiab endale uue tasakaalu ja hinna, aga pikaajaliselt ma arvan, et see pidu kestab," lausus Maasik. Meelis Maasikut intervjueeris börsitoimetuse ajakirjanik Jaan Martin Raik.
Kinnisvara omamine muutub üha enam rikaste privileegiks
Äripäeva raadio hommikuprogrammi külastas vandeadvokaat Ramon Rask, kes ei usu kinnisvara odavnemist, vaid peab tõenäolisemaks ostujõu vähenemist ja elamispindade kallinemist.
"Ühelt poolt võib küll näha lühiajalisi positiivseid märke, kuid pikas plaanis raha odavneb ja kinnisvara ning ehitushinnad muutuvad järjest kallimaks," rääkis Rask. Intervjueeris Siim Sultson.
Mihkel Torimi koolinoorena tehtud kõned Eesti ärieliidile palistasid ta teed LHV juhiks
„Ma võin suhteliselt otse pöörduda inimeste poole, keda pean valdkonna ekspertideks,“ ütles LHV juht Mihkel Torim saates ”Läbilöök“. Torimi üheks tugevuseks ongi peetud ta laia kontaktivõrgustikku.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Juba koolipoisina tehtud kõned näiteks Indrek Neiveltile, Gert Tiivasele, Tallinna börsi toonasele juhile, ja teistele päädisid Torimile sellega, et peale keskkooli õnnestus tal saada praktikakoht Hansapangas.
Pangandusega ongi Torim olnud laulatatud terve karjääri, kuigi noorpõlveunistused oleks lubanud teistlaadi karjääri.
Selle aasta juulist LHV Grupi juhiks kerkinud Torimiga rääkisime saates tema teekonnast LHV tippu. Räägime pettumustest, alandlikkusest ja enesetäiendamisest. Saatejuht on Eget Velleste.
Veerand miljonit võlakirjadega korstnasse kirjutanud Dolgatsjov. „Üks nõu on mul anda küll“
Viimaste aastate Balti börsi iseloomustab rekordsuur võlakirjaemissioonide hulk. Teisalt ei näita vaibumise märke ka investorite huvi selle varaklassi vastu. Võlakirjadest rääkisime saates “Äripäeva fookuses”, kus olid külas Redgate Capitali partner Valeria Kiisk ning investor Lev Dolgatsjov.
Investor Lev Dolgatsjov räägib saates enda suurimast kõrbemisest võlakirjadega, kui tal tuli kortnasse kirjutada veerand miljonit eurot. Aga Dolgatsjov toob ka välja, et sealt saadud õppetund aitas tal säilitada hiljem külma pead Planet42 investeerimise osas.
Saates räägib Dolgatsjov, mida võiks investor enne võlakirja märkimist olla endale selgeks teinud, räägime praegustest ja viimastest pakkumistest. Muu hulgas arutame külalistega, mis on tõuganud tagant võlakirjabuumi ja kas rämpsvõlakirjad on nime väärilised. Saatejuht on Eget Velleste.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Everaus Kinnisvara AS juht Janar Muttik
  • 10.10.25, 13:37
Börs valideerib investeeringut küsiva ettevõtte

Saksamaa kütuseturul juhtus 2000. aastate alguses midagi sarnast nagu praegu Eestis, kui väiksemad ketid läksid n-ö säästukontseptsiooni ellu viima ning viilisid kulud väga õhukeseks. „Tulemus on see, et täna Saksamaal sisuliselt ükski tankla mingeid lojaalsust ei paku,“ ütles Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna.
  • 10.10.25, 06:00
Kütuseturul lahvatas aastate suurim hinnasõda. “See on psühholoogiline kurnamine.”
Üks LHV endistest juhtidest Andres Kitter ütles aasta algul, et ei kavatse LHV aktsiaid müüa, kuid börsiraamat näitab midagi muud. Eelmise aasta lõpus LHV Groupi UK Banki juhatuse liikme töö selja taha jätnud Kitter leidis uue väljakutse investeerimisportaalis Lightyear.
  • 10.10.25, 09:09
LHV endised juhid müüsid aktsiaid
Bolti juht Markus Villig ettevõtte praeguse kontori ees.
  • 10.10.25, 14:09
Suur vaal käib kosjas: Bolt otsib uut peakontorit
Reformierakond on Oleg Grossi väitel muutunud ettevõtjate erakonnast ametnike erakonnaks.
  • 09.10.25, 16:40
Suurettevõtja Oleg Gross on Reformierakonnas ülimalt pettunud: ma lihtsalt ei tunne teda ära
Minibarreli peremees Aare Kont ja perenaine Maia Ojamaa astuvad lapselapselt õpitu abil oma äris suure sammu edasi.
  • 10.10.25, 16:00
Väiketankla, mida hoiab pererahva visadus. „Kõik mõtlevad, et kütuseäri on kullaauk. Ei ole.“
Konkurendilt elutöö ostev ettevõte müüb muu hulgas aiatehnikat, nagu näiteks murutraktorid.
  • 10.10.25, 09:39
Aiatehnika müüja jätkab konkurendi elutööd. “Eelmine omanik saab pensionipõlve nautima hakata”
Aasta lõpuni tegevjuhi ametit pidava Warren Buffetti Berkshire Hathaway aktsia on LHV klientide seas populaarseim ostutehing.
  • 09.10.25, 16:24
Eesti investorite tehingud möödunud kuul: aktsiad, mida enim osteti ja müüdi
Perekliinik: IT-juhtimise teenus aitas meil kulusid kokku hoida
  • 10.10.25, 11:04
Perekliinik: IT-juhtimise teenus aitas meil kulusid kokku hoida
Scania Baltikumi juht Janno Karu hoiatab ühiskonnas süveneva probleemi eest.
Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja.
Kert Kingo jäi käesoleval aastal kohtus lõplikult süüdi.
Scania Baltikumi juht Janno Karu hoiatab ühiskonnas süveneva probleemi eest.
S&P 500 taandus reedel umbes 2,7%.
Kohtu ette astunud Johanna-Maria Lehtme ennast süüdi ei tunnistanud.
Vasakul Bombay Groupi üks juht Dajana Tiitsaar, keskel Bombay Groupi külalislahkuse juht Anton Jolkin. The Burmani hotelli sisse astudes näeb head õpikunäidet art déco ’st: kuld, sümmeetrilised mustrid, funktsionaalne nostaliga-futurism, siin-seal juugendit.
Läks ostuks! Investor Toomas ostis 7000 euro eest Leedu pangandusettevõtte Artea aktsiaid. Pildil pole Toomas, vaid Juhan, kes on osa investor Toomase meeskonnast.
Valimisjaoskond.
Everaus Kinnisvara pakub investoritele 10% tootlusega võlakirju
AstraZeneca nõustus tariifide vähendamiseks ravimite hindu alandama.
Hiina süüdistab Qualcommi monopolivastaste seaduste rikkumises.
Alates selle aasta algusest on Ekspress Grupi digitellimuste maht kasvanud 3%.
Tallinna börs taandus reedel 0,07%.
TKM Grupi 2025. aasta kolmanda kvartali konsolideeritud müügitulu ulatus 232,7 miljoni euroni, ületades analüüsimaja Enlight Researchi prognoosi, milleks oli 224,8 miljonit eurot.
Saksamaa kütuseturul juhtus 2000. aastate alguses midagi sarnast nagu praegu Eestis, kui väiksemad ketid läksid n-ö säästukontseptsiooni ellu viima ning viilisid kulud väga õhukeseks. „Tulemus on see, et täna Saksamaal sisuliselt ükski tankla mingeid lojaalsust ei paku,“ ütles Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna.
Ukrainast pärit Maksym (Max) Krupyshev on Coinspaidi kaasasutaja, juht ja avalik nägu.
Kui maakler pakub teenuseid läbi ettevõtte, mis pole käibemaksukohustuslane, saab ta kliendile suurematest konkurentidest ligi veerandi võrra soodsama hinna teha.
Eestis pole odav moodulmaju toota, hind on pea sama mis Soomes ja Rootsis, tõdes Hilandero Houses OÜ juhatuse liige Sander Maripuu.
Kolmkümmend aastat autoäriga tegelenud Jaanus Tensingu ettevõtte Docs Nordicu mahud on aastaga kukkunud kolm korda. Küll aga jääb ettevõtja optimistlikuks, sest majandus käib ju ikka lainetena.
Eesti üks tuntumaid kaitsetööstuseidi Milrem saadab Ukrainasse üle 150 mehitamata maismaasõiduki THeMIS Hollandi toel.
Tartus asuvasse autokollektsiooni on jõudnud lisaks Ameerika sõidukitele ka suur hulk nõukogude ajastu liiklusvahendeid.
Vilniuse börs meelitab kõrge dividenditootlusega. Pensionireformist vabanev raha võib ka aktsiate hinnad kännu tagant liikuma lükata.
Suur aktsiate võrdlus: mida võtta Balti börsilt Leedu pensionireformi eel

Äripäev eetris: Tallinna Lennujaam hoiab Ryanairi väljapressimisest hoolimata selja sirge
Äripäev eetris: Tallinna Lennujaam hoiab Ryanairi väljapressimisest hoolimata selja sirge
Eesti Pank hoiatab kurjakuulutavate arengute eest: riskid ärikinnisvaras kuhjuvad
Eesti Pank hoiatab kurjakuulutavate arengute eest: riskid ärikinnisvaras kuhjuvad
Luubi all: reklaamifirmade rahaasjad võiksid rohkem valgust saada
Luubi all: reklaamifirmade rahaasjad võiksid rohkem valgust saada
Veerand miljonit võlakirjadega korstnasse kirjutanud Dolgatsjov. „Üks nõu on mul anda küll“
Veerand miljonit võlakirjadega korstnasse kirjutanud Dolgatsjov. „Üks nõu on mul anda küll“
Rain Rannu rahapsühholoogiast: aastatega tekib mingite hindade puhul musklimälu
Rain Rannu rahapsühholoogiast: aastatega tekib mingite hindade puhul musklimälu
Meelis Maasik ennustas AMD ja Nvidia tulevikku. "Eelviimases peatuses ei tasu peale hüpata"
Meelis Maasik ennustas AMD ja Nvidia tulevikku. "Eelviimases peatuses ei tasu peale hüpata"
16.10.2025 Argumenteerimine juhtimises
Argumenteerimine juhtimises
16.10.2025 SEO koolitus
SEO koolitus
17.10.2025 AI võimalused projektijuhtidele
AI võimalused projektijuhtidele
20.10.2025 Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
23.10.2025 Spetsialistist juhiks 2
Spetsialistist juhiks 2
27.10-30.10.2025 AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
Tipptegijate kool 2025/2026
Tipptegijate kool
29.10.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
30.10.2025 Suhtlemine konfliktsetes olukordades
Suhtlemine konfliktsetes olukordades
30.10.2025 AI kasutamine tööülesannetes
AI kasutamine tööülesannetes
03.11.2025 Ettevõtte finantsplaneerimine
Ettevõtte finantsplaneerimine
04.-06.11.2025 Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine
Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine
