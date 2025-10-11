Hääli püüavad ka kurjategijad ja süüalused

Valimisnimekirjades on tänavu ka kandidaate, kellel on selja taga kriminaaluurimisi või süüdimõistvaid kohtuotsuseid. Meenutame, kes need tuntud poliitikud on – ja küsime, kas mineviku eksimused peaksid valijate otsuseid mõjutama ka aastaid hiljem.