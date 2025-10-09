Rahaasjade Teabekeskuse juht investeerimisest: noored võiksid rohkem riske võtta

SEB panga peaanalüütik Johan Javeus tõi tänavu InvesteerimisFestivalil esinedes välja probleemid, millega seisavad silmitsi maailmamajandus ja turud. Kuid hoolimata suurenenud ebakindlusest juhtis ta tähelepanu ka ühele heale uudisele.
Everaus Kinnisvara AS juht Janar Muttik räägib Äripäeva Raadios ettevõtte teekonnast, hiljutistest arengutest ja ambitsioonikatest tulevikuplaanidest. Saade pakub sügavamat pilku Eesti kinnisvaraturu telgitagustesse, Everausi pikaajalistesse strateegiatesse ning uutesse investeerimisvõimalustesse.