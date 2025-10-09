Tagasi 11.10.25, 15:31 Rahaasjade Teabekeskuse juht investeerimisest: noored võiksid rohkem riske võtta Rahaasjade teabekeskuse juht Mari-Liis Jääger sõnul võiksid noored investeerimisel rohkem riskida ja katseteda, sest summad on esialgu väiksed.

Rahaasjade teabekeskuse juht Mari-Liis Jääger.

Foto: Liis Treimann

"Noored võiksid rohkem riskida ja katsetada. Näiteks aktsiatega. Need summad ja see kooliraha on alguses nii väike, aga samas mõistetakse seejuures, mida investeerimine endast kujutab," lausus Jääger.