Jaekaubanduse TOPi tipu vallutasid sisustus- ja kodukaupade müüjad

Eesti jaekaubanduse TOPi tipus on tänavu esindatud kütuse ning kodu- ja sisustuskaupade müüjad, keda ühendab stabiilne kasv ja suutlikkus hoida kasumlikkust ebasoodsas majanduskeskkonnas. Silma paistavad ka kohalikud tegijad, kes on oma paindliku tegevusmudeliga suutnud turupositsiooni säilitada.
Eesti üks suuremaid kinnisvaraarendajaid Everaus Kinnisvara AS alustas 8. oktoobril ettevõtte võlakirjaprogrammi teise seeria avaliku pakkumisega. Pakkumise koguväärtus on kuni 3 miljonit eurot. Ühe võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot ja võlakirjade lunastustähtpäev on 22. oktoober 2028. Võlakirjade fikseeritud intressimäär on 10% aastas ning intressimaksed on kvartaalsed. Märkimisperiood lõppeb 17. oktoobril.