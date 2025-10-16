Äripäev
Küsi ÄPltTelli Äripäev €3.99 kuu
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic0,02%292,74
  • OMX Riga0,22%908,46
  • OMX Tallinn−0,47%1 907,14
  • OMX Vilnius0,3%1 262,22
  • S&P 5000,4%6 671,06
  • DOW 30−0,04%46 253,31
  • Nasdaq 0,66%22 670,08
  • FTSE 100−0,3%9 424,75
  • Nikkei 2251,24%48 264,66
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,71
  • OMX Baltic0,02%292,74
  • OMX Riga0,22%908,46
  • OMX Tallinn−0,47%1 907,14
  • OMX Vilnius0,3%1 262,22
  • S&P 5000,4%6 671,06
  • DOW 30−0,04%46 253,31
  • Nasdaq 0,66%22 670,08
  • FTSE 100−0,3%9 424,75
  • Nikkei 2251,24%48 264,66
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,71
  • 16.10.25, 08:28

Liven alustas järgmise projekti ehitustöid

Börsiettevõte Liveni tütarettevõte Liven Kodu 21 alustas ettevalmistusi ehitustöödeks Tallinas, Uue-Maailma asumis, mille tulemusena valmib järgmise aasta lõpuks korterelamu.
Liveni tegevjuht Andero Laur.
  • Liveni tegevjuht Andero Laur.
  • Foto: Liis Treimann
Liveni tütarettevõte Liven Kodu 21 OÜ käivitas eile Virmalise projekti ehitustööde ettevalmistuse. 2026. aasta lõpus valmib Tallinnas, Uue-Maailma asumis, aadressil Virmalise 3 neljakorruseline eraldatud hoovialaga eluhoone 28 uue korteriga.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Börsiuudised
  • 18.09.25, 08:38
Liven ostab kinnistu, kuhu rajada 22 miljoni eurone arendus
Tallinna börsil võlakirjad noteerinud kinnisvaraarendaja Liven hangib Tallinnas Lasnamäel endale kinnistu, millest võib välja areneda 22 miljoni eurone investeering.
Börsiuudised
  • 31.07.25, 10:12
Liven kasvatas müügi langusest hoolimata kasumit
Kinnisvaraarendaja Liven teenis teises kvartalis pea miljon eurot puhaskasumit, kuigi müügitulu aasta varasemaga võrreldes langes.
Börsiuudised
  • 04.09.25, 11:01
Kuidas leida oma väärtpaberikonto number ja võita maksudes
Võlakirjade ostjatel kasulik teada
16. septembril maksab Eesti riik oma võlakirjainvestoritele esimest korda intressi. Kui investor soovib intressitulu maksustamist edasi lükata, on vaja teada väärtpaberikonto numbrit. Kust see üles leida?
Saated
  • 31.07.25, 11:43
Saksamaal ehitust alustanud Liven planeerib riiki järgmisi investeeringuid
Kinnisvaraarendaja Liven on Berliinis ostulainel ja planeerib kinnistuid juurde osta, ütles Äripäeva raadio hommikuprogrammis otse Saksamaalt poolaasta tulemusi kommenteerinud firma juht Andero Laur.
  • ST
Sisuturundus
  • 13.10.25, 15:51
Ärikinnisvara kestlikkuse standardid liiguvad uuele tasemele
Viimaste aastate jooksul on kinnisvarasektori rahvusvahelised kestlikkuse standardid teinud läbi suure uuenduskuuri. Euroopa rohepöörde eesmärgid, uued kliimapoliitikad ja investorite kasvavad ootused on viinud selleni, et nii LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) kui ka BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) on tulnud välja uute versioonidega – mõlemad oluliselt ambitsioonikamad kui nende eelkäijad. Eesmärgiks ei ole pelgalt rangemad nõuded, vaid tulevikukindlate ja väiksema keskkonnamõjuga hoonete loomine, mis vastavad juba täna homsete regulatsioonide ja turu ootustele.

Hetkel kuum

Kadri Koplimäe (paremal) töötas enne Alexelasse minemist viimased kümme aastat kinnisvaraettevõtte Endoveri finantsjuhina, varasemalt on ta olnud Trigon Agri finantsdirektor.
Uudised
  • 15.10.25, 15:54
Alexela finantsjuht lahkus pärast kahte kuud ametist
Tornimäe 5 registreeritud Gunvor Services osutab kontserni ettevõtetele agendi- ja muid tugiteenuseid, mitukümmet töötajat kohustatakse kaugtöö asemel kontoris töötama.
Uudised
  • 14.10.25, 19:04
Šveitsi naftakaupleja puistab Eesti juhatust ja ajab töötajaid kontorisse
Üllataval kombel on minu portfellis aktsiaid, mille peaksin välja viskama, kuna jäävad minu eesmärgile alla.
Investor Toomas
  • 15.10.25, 14:26
Karm tõdemus sunnib mind portfelli puhastama
Premia jäätiseäri on Eesti vanim omataoline, tegutsedes juba aastast 1956.
Uudised
  • 15.10.25, 12:42
Globaalne suurfirma haaras endale Premia jäätiseäri
Tehnoloogiafirma Pipedrive arendab müügitarkvara.
Uudised
  • 15.10.25, 15:17
Sisemine võbelus: Pipedrive teeb juhatuses ja firmas vangerdusi
Osa eksperte leiab, et kulla ümber käiv liigne optimism ja spekulatiivsete positsioonide rohkus on korrektsiooni riski märkimisväärselt suurendanud.
Börsiuudised
  • 15.10.25, 06:00
Meeletult kallinenud kuld purustab järjest rekordeid. Õhus on kasumivõtt
Abikaasad Tarmo ja Piret Pääro veavad Ida-Virumaal ettevõtet, mis toodab Itaalia kontsernile mäesuusasaabaste sisusid.
Uudised
  • 14.10.25, 15:45
Tipptasemel spordibrändile tootev Eesti tehas koondab staažikaid töötajaid
Ärikinnisvara kestlikkuse standardid liiguvad uuele tasemele
  • ST
Sisuturundus
  • 13.10.25, 15:51
Ärikinnisvara kestlikkuse standardid liiguvad uuele tasemele
Lasnamäele Tondiraba jäähalli kõrvale plaanib Tallinna linnavalitsus ehitada rahvusvahelise ujumisföderatsiooni nõuetele vastava 50meetrise basseiniga ujula. Varasemad kaks hanget, millega oleks eraarendaja lisaks ujulale ehitanud kompleksi ka spaa, hosteli ja treeningsaalid, on erinevatel põhjustel tühistatud.
Poliitiline lahing ümber Lasnamäe ujula: rängad süüdistused, skeemikahtlus ja salapärased sõnumid
“Vaja on sooja kohta ja vahendustasu.”
Starshipi pakirobotid Tallinnas Noblessneri sadamalinnakus.
Starship kaasas laienemiseks 50 miljonit dollarit
Eesti Golfi Liidu president ja Infortari suuromanik Ain Hanschmidt (vasakul) ja Estonian Golf & Country Clubi juhatuse esimees Hanno Kross kirjutasid golfikinnas käes alla lepingule, mis toob Eestisse profigolfi võitlussarja.
Miljoniprojekt. Infortar toob Eestisse profigolfi võistlussarja
Lasnamäele Tondiraba jäähalli kõrvale plaanib Tallinna linnavalitsus ehitada rahvusvahelise ujumisföderatsiooni nõuetele vastava 50meetrise basseiniga ujula. Varasemad kaks hanget, millega oleks eraarendaja lisaks ujulale ehitanud kompleksi ka spaa, hosteli ja treeningsaalid, on erinevatel põhjustel tühistatud.
Poliitiline lahing ümber Lasnamäe ujula: rängad süüdistused, skeemikahtlus ja salapärased sõnumid
“Vaja on sooja kohta ja vahendustasu.”
Paljud vallad näikse olevat leppinud, et nende majandusmudel ongi olla linna tööle sõitvate inimeste kodu, kuid Äripäeva arvamusliidrite meelest niimoodi kaugele ei jõua. Illustreeriv pilt pärineb 2023. aasta riigikogu valimiste eelt, kui Reformierakond jagas hommikul Nõmmel kohvi ja saiakesi.
Arvamusliidrid: magala-mentaliteet jätab omavalitsused jõukusest ilma
Hiina kräpp matab, aga äkki siiski ka korrastab
Hiina kräpp matab, aga äkki siiski ka korrastab
Kadri Koplimäe (paremal) töötas enne Alexelasse minemist viimased kümme aastat kinnisvaraettevõtte Endoveri finantsjuhina, varasemalt on ta olnud Trigon Agri finantsdirektor.
Alexela finantsjuht lahkus pärast kahte kuud ametist
AMD aktsia kallines koguni 9,4%.
Wall Streetil särasid tehnoloogia ja pangad
Üllataval kombel on minu portfellis aktsiaid, mille peaksin välja viskama, kuna jäävad minu eesmärgile alla.
Karm tõdemus sunnib mind portfelli puhastama
Print Best ressursitõhususe projekt
  • ST
KIK toetab ettevõtete ressursitõhususe, energiatõhususe ja ohtlike ainete asendamise projekte
Osa eksperte leiab, et kulla ümber käiv liigne optimism ja spekulatiivsete positsioonide rohkus on korrektsiooni riski märkimisväärselt suurendanud.
Meeletult kallinenud kuld purustab järjest rekordeid. Õhus on kasumivõtt
Niinimetatud tehisintellekti taristu partnerlus (AIP) seab esialgseks eesmärgiks investeerida 30 miljardit dollarit omakapitali.
Blackrock ja Nvidia ühendavad jõud hiigeltehinguga andmekeskuste turul
Ameerika suurpankade kasumikasvu taga on märgatavalt aktiviseerunud tehinguturg.
USA suurpank teatas prognoositust suuremast kasumist
Euroopa turul ruulivad kolmapäeval luksuskaupade aktsiad.
Prantsuse luksusgigandi tulemused üllatasid Euroopa turgu
ASML-i aktsiad on sel aastal seni tõusnud 25%, mis teeb sellest turukapitalisatsioonilt Euroopa suurima ettevõtte.
Hollandi kiibitootja kasum jäi ootustele alla
Investor Triin Hertmann Äriplaan 2025 konverentsil.
Kuus eestlast valiti 100 mõjukaima naise sekka
Tollikoer Pähkel nuhkimas Omniva sorteerimisekeskuses pakke.
Hiina pakkide megabuumi hakatakse piirama. “See on tekitanud tõsiseid probleeme”
Vasakul Bombay Groupi üks juht Dajana Tiitsaar, keskel Bombay Groupi külalislahkuse juht Anton Jolkin. The Burmani hotelli sisse astudes näeb head õpikunäidet art déco ’st: kuld, sümmeetrilised mustrid, funktsionaalne nostaliga-futurism, siin-seal juugendit.
Michelin märkis Tallinna luksushotelli maailma parimaks
Arhitektuuribüroo kavand tulevasest Loksa spaahotellist.
Mitu rauda tules: järgnevatel aastatel kerkib viis spaahotelli
Silmakirurg plaanib Loksal suurelt arendada
Saksamaa kütuseturul juhtus 2000. aastate alguses midagi sarnast nagu praegu Eestis, kui väiksemad ketid läksid n-ö säästukontseptsiooni ellu viima ning viilisid kulud väga õhukeseks. „Tulemus on see, et täna Saksamaal sisuliselt ükski tankla mingeid lojaalsust ei paku,“ ütles Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna.
Kütuseturul lahvatas aastate suurim hinnasõda. “See on psühholoogiline kurnamine.”
Ukrainast pärit Maksym (Max) Krupyshev on Coinspaidi kaasasutaja, juht ja avalik nägu.
Suurfirma kaotas küberrünnakus jälle miljoneid. „Häkkimine on äriprojekt“
Kui maakler pakub teenuseid läbi ettevõtte, mis pole käibemaksukohustuslane, saab ta kliendile suurematest konkurentidest ligi veerandi võrra soodsama hinna teha.
Maaklerid vingerdavad käibemaksu eest. Konkurent: see ajab lihtsalt närvi
Eestis pole odav moodulmaju toota, hind on pea sama mis Soomes ja Rootsis, tõdes Hilandero Houses OÜ juhatuse liige Sander Maripuu.
Moodulmaju tootev perefirma läks pankrotti. “Hinnad on nii hullult tõusnud”

Podcastid

Suurettevõtjat rikkus ei ahvatle. “Mingil hetkel lihtsalt märkamatult näed, et raha tekib”
Tippkohtumine
Suurettevõtjat rikkus ei ahvatle. “Mingil hetkel lihtsalt märkamatult näed, et raha tekib”
00:00
Ettevõtete rahastajad: õhus on kevadet – aeg on äriplaanidelt tolm pühkida
Finantsuudised fookuses
Ettevõtete rahastajad: õhus on kevadet – aeg on äriplaanidelt tolm pühkida
00:00
„Excelis nägi see kohutav välja“. Suurarendaja ohverdas kvaliteedi nimel kaks korrust
Eetris on ehitusuudised
„Excelis nägi see kohutav välja“. Suurarendaja ohverdas kvaliteedi nimel kaks korrust
Küberkaitse tipptegija hoiatab: väikeäri ja jaeinvestor satuvad üha enam kelmide ohvriks
Investor Toomase tund
Küberkaitse tipptegija hoiatab: väikeäri ja jaeinvestor satuvad üha enam kelmide ohvriks
Seaduse värskendus lubab kinnisvaras suurt muutust. Ettevõtja: “Reaalsus on teine”
Kuum tool
Seaduse värskendus lubab kinnisvaras suurt muutust. Ettevõtja: “Reaalsus on teine”
Arvamustoimetajad avavad tagamaid: kuidas sündis Äripäeva valimissoovitus
Hommikuprogramm
Arvamustoimetajad avavad tagamaid: kuidas sündis Äripäeva valimissoovitus
16.10.2025 Argumenteerimine juhtimises
Äripäeva Akadeemia
Argumenteerimine juhtimises
8 akadeemilist tundi
16.10.2025 SEO koolitus
IT Koolitus
SEO koolitus
6 akadeemilist tundi
17.10.2025 AI võimalused projektijuhtidele
IT Koolitus
AI võimalused projektijuhtidele
6 akadeemilist tundi
20.10.2025 Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
6 akadeemilist tundi
23.10.2025 Spetsialistist juhiks 2
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 2
8 akadeemilist tundi
27.10-30.10.2025 AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
IT Koolitus
AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
32 akadeemilist tundi
Tipptegijate kool 2025/2026
Äripäeva Akadeemia
Tipptegijate kool
18 päeva
29.10.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
8 akadeemilist tundi
30.10.2025 Suhtlemine konfliktsetes olukordades
Äripäeva Akadeemia
Suhtlemine konfliktsetes olukordades
8 akadeemilist tundi
30.10.2025 AI kasutamine tööülesannetes
Äripäeva Akadeemia
AI kasutamine tööülesannetes
6 akadeemilist tundi
03.11.2025 Ettevõtte finantsplaneerimine
Äripäeva Akadeemia
Ettevõtte finantsplaneerimine
8 akadeemilist tundi
04.-06.11.2025 Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine
IT Koolitus
Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine
12 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Uudised
  • 14.10.25, 19:04
Šveitsi naftakaupleja puistab Eesti juhatust ja ajab töötajaid kontorisse
2
Uudised
  • 15.10.25, 15:54
Alexela finantsjuht lahkus pärast kahte kuud ametist
3
Uudised
  • 14.10.25, 15:45
Tipptasemel spordibrändile tootev Eesti tehas koondab staažikaid töötajaid
4
Investor Toomas
  • 15.10.25, 14:26
Karm tõdemus sunnib mind portfelli puhastama
5
Uudised
  • 14.10.25, 10:35
Kuus eestlast valiti 100 mõjukaima naise sekka
6
Uudised
  • 15.10.25, 12:42
Globaalne suurfirma haaras endale Premia jäätiseäri

Viimased uudised

Uudised
  • 16.10.25, 08:47
Starship kaasas laienemiseks 50 miljonit dollarit
Börsiuudised
  • 16.10.25, 08:28
Liven alustas järgmise projekti ehitustöid
Suur lugu
  • 16.10.25, 06:00
Poliitiline lahing ümber Lasnamäe ujula: rängad süüdistused, skeemikahtlus ja salapärased sõnumid
“Vaja on sooja kohta ja vahendustasu.”
Arvamused
  • 16.10.25, 06:00
Arvamusliidrid: magala-mentaliteet jätab omavalitsused jõukusest ilma
Juhtkiri
  • 16.10.25, 06:00
Hiina kräpp matab, aga äkki siiski ka korrastab
Börsiuudised
  • 16.10.25, 01:08
Wall Streetil särasid tehnoloogia ja pangad
Börsiuudised
  • 15.10.25, 21:16
Kütusehinnad USAs kukkusid üheksa kuu madalaimale tasemele
  • PRO
TOP
  • 15.10.25, 19:00
Hulgimüüjate TOPi vallutas pidurdamatult kasvav paberiäri
Võitjat aitasid Saksamaa ja Poola turg
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025