Euroopa lõpetab Vene gaasi ostmise

Euroopa impordikeeld Venemaa gaasile on seni seisnud Ungari ja Slovakkia vastuseisu taga.
Foto: Imago/Scanpix
Otsus on osa ELi strateegiast lõpetada sõltuvus Vene energiatoodetest. Kvalifitseeritud häälte enamusega toetati keeldu, mis jõustub järk-järgult: alates juunist lõpetatakse lühiajalised lepingud ja 18 kuu pärast ka pikaajalised. Ungari ja Slovakkia hääletasid ettepaneku vastu, vahendas Bloomberg.
