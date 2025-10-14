Ericsson teatas oodatust suuremast kasumist

Rootsi elektroonikagigandi Ericssoni tulud vähenesid oodatust vähem, umbes 2% eelmise aastaga võrreldes. See tõi kaasa ootamatu kasumi.
- Rootsi börsiettevõtte Ericsson omab tehast ka Tallinnas.
- Foto: Andras Kralla
Ericssoni kolmanda kvartali käive oli 56,2 miljardit Rootsi krooni (ligikaudu 5,1 miljardit eurot). Turuanalüüse koostava finantstarkvara ettevõtte Infronti koostatud andmete kohaselt võib seda võrrelda analüütikute keskmise prognoosiga 55,7 miljardit Rootsi krooni (5,05 miljardit eurot), vahendas Dagens Industri.
