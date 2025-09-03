Tagasi 03.09.25, 12:21 Investor selgitab, mida teha Tallinki aktsiaga ja kuidas suhtuda New Yorgi börsi Tallinki aktsionär Elmo Somelar on ettevõtte hetkeolukorraga rahul, kuid suunab põhitähelepanu ookeanitagustele turgudele.

Tallinki investor Elmo Somelar.

Foto: Andras Kralla

"Minu meelest on Tallink hästi juhitud ja oma aktsiaportfellis ma midagi muuta ei plaani. Hoian positsiooni," rääkis Somelar.