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Wall Street lõpetas nädala rekordtasemetega

Dow Jonesi tööstusindeks ja S&P 500 indeks sulgusid reedel kõigi aegade rekordtasemetel pärast detsembri töötururaporti avaldamist, lõpetades sellega uue aasta esimese täispika kauplemisnädala.
S&P 500 indeks kallines 0,65% ja jõudis uue rekordtasemeni 6966,28 punkti.
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