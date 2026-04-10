TKM vähendas kahjumit enam kui neljandiku võrra

TKM Grupi mullune maksueelne kasum küündis 24,3 miljoni euroni, mis on 31,4% vähem kui aasta varem. Arvestades kasumi langust ja majanduskeskkonna ebakindlust, teeb kontserni juhatus aktsionäridele ettepaneku maksta varasemast kesisemat dividendi.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.