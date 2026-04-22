Liven esitas ametliku taotluse Tallinna börsile saamiseks

Investori vaates ei ole aktsiate avalikuks esmanoteeringuks ehk IPOks head või halba aega, sest hea pakkumine leiab ikka hea vastuvõtu, ütles kinnisvara arendava Liveni kaasasutaja ja juht Andero Laur.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.