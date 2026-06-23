Aasia börside järsk langus kuulutab USA turule rasket päeva

SpaceX-i aktsia jätkas esmaspäeval langust, olles teel kolmanda järjestikuse languspäeva poole. Investorite meeleolu jahutavad nii IPO-järgse ralli vaibumine kui ka ettevõtte värske teade ajaloolise võlakirjamüügi kohta.
Elukutseline börsikaupleja Igor Dorošenko rääkis eelmisel nädalal Äripäeva raadios, et aktsiaturg on rekordkallis, kuid tõi esile ka mõned tugevalt odavnenud aktsiad, mille puhul on ta sellist ostukohta oodanud viis aastat.
Poola ja Leedu kaubanduskinnisvara haldava investeerimisfirma Tewoxi 8% tootlusega võlakirjade esimeses jaotusvoorus käesoleva aasta augustis seadis Tewox eesmärgiks kaasata 10 miljonit eurot, investorid aga esitasid taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Märkimisperioodil saadud kolmest peamisest õppetunnist annab ülevaate Lords LB Asset Managementi hallatava ja kaubanduskinnisvarasse investeeriva investeerimisettevõtte Tewox juhtPaulius Nevinskas.