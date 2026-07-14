Läbi põlenud Martin Sokk: “Mul oli täiesti kopp ees igasugusest finantsist”

“Mul oli täiesti kopp ees igasugusest finantsist ja ma ei tahtnud sellest enam mitte midagi kuulda,” jagas investeerimisplatvormi Lightyear kaasasutaja ja juht Martin Sokk tänavusel Investeerimisfestivalil.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: kuidas Martin Sokk muutis läbipõlemise ja järjestikused kriisid Lightyeari kasvumootoriks;

mida soovitas tuntud ettevõtja Andy Bell hetkel, kui investeerimisäri näis olevat valel ajal turule tulnud;