Swedbanki kasum vähenes teises kvartalis, kuid laenumahud jätkasid kasvu

Swedbanki kontserni teise kvartali kasum vähenes aastases võrdluses ning ka Eestis kahanes poolaasta puhaskasum, samal ajal jätkus tugev laenuportfellide kasv nii eraklientide kui ka ettevõtete seas.

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artiklit lugedes teada: mis põhjustel vähenes Swedbanki kasum, kuigi tulud ja laenumahud samal ajal kasvasid;

kuidas kommenteeris Jens Henriksson panga väljavaateid ja milliseid muutusi ta kvartali tulemuste taga esile tõi;