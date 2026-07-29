Föderaalreserv jättis intressimäärad erimeelsustest hoolimata samaks
USA Föderaalreserv jättis oma tänavusel viiendal järjestikusel istungil intressimäärad muutumatuks, võttes arvesse Lähis-Ida uute pingete tõttu taas tõusuteele asunud naftahindu. Otsus ei sündinud aga üksmeelselt.
USA aktsiaturud alustasid kolmapäeval kauplemispäeva mõõduka langusega. Investorite meeleolu varjutasid Iraani üllatusrünnakud USA sihtmärkide vastu, Föderaalreservi oodatav intressiotsus ning tehisaruhiidude eelseisvad majandustulemused. Pingete taastärkamine Lähis-Idas kergitas taas toornafta hinda, mis survestas eelkõige tööstusettevõtteid.
USA keskpanga juht Kevin Warsh kinnitas oma esimeses avalikus esinemises pärast kahe nädala tagust ametisseastumist, et Föderaalreserv on vankumatult pühendunud inflatsiooni alla toomisele ning intressimääradega turgudele midagi ette ei söödeta.
Esmakordsete töötu abiraha taotlejate arv USA-s langes eelmisel nädalal, kuid püsis endiselt kergelt kõrgemal viimaste kuude keskmisest tasemest. See viitab võimalusele, et töökohtade loomise tempo juunis on mõnevõrra aeglustunud.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.