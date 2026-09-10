USA börsid jätkasid punases: nafta kallines ja intressitõusu ootus kasvas

Lähis-Ida konflikt tekitab jätkuvalt inflatsioonisurvet ning inflatsioon püsib seatud eesmärgist tunduvalt kiirem pikema aja jooksul. Inflatsioon ei lange 2% tasemele keskpanga ootuste järgi lähema kolme aasta jooksul.
Brenti toornafta hind kerkis neljapäeval ligi 106 dollarini barreli kohta, kuna Lähis-Ida konflikt süvenes ning Saudi Araabia teatas naftatoodangu langemisest madalaimale tasemele alates 1990. aastast.
Lords LB Asset Managementi hallatav ja fondiosakuid avalikult pakkuv Baltic Core Property Fund kavandab ärihoonete Artery ning K29 omandamist vastavalt 6- ja 7-protsendilise tootlusega. Fondijuht Marius Žemaitis selgitab, mida see investori jaoks tähendab ja kuidas pannakse paika objektide ostuhind.