Adobe täitis ootused, kuid nõrk prognoos tekitab muret

Bank of America suhtub tarkvarasektori aktsiatesse üha optimistlikumalt ning tõstis ettevõtete hinnasihti, kuna kartused, et tehisintellekt võib traditsioonilised tarkvaraettevõtted pea peale pöörata, on hakanud taanduma.
USA tarkvarafirmade aktsiad on kukkunud pooleks, kuid ekspertide hinnangul on väärtuslõksude kõrval peidus ka soodsaid ostukohti, kui teada, millist ettevõtet valida. Valimatult kõiki aktsiaid osta ei tasu.
Oracle’i pilveäri kasvas analüütikute ootustest kiiremini, mis viitab sellele, et ettevõtte mahukad tehisintellekti andmekeskuste projektid hakkavad üha enam majandustulemustesse panustama, vahendas Bloomberg.
Kinnisvara on Eesti investori jaoks üks tuttavamaid viise vara kasvatamiseks. Korter on käegakatsutav, selle väärtust on lihtne mõtestada ning igakuine üür loob nähtava rahavoo. Viimastel aastatel on selle kõrvale kerkinud järjest enam kohalikke ettevõtete võlakirju, mis võivad samuti pakkuda regulaarset tulu, kuid nõuavad investorilt märksa vähem igapäevast haldamist.