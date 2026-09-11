Oracle’i pilveäri kasvas 121%, aktsia kerkis järelkauplemisel 7%
Oracle’i pilveäri kasvas analüütikute ootustest kiiremini, mis viitab sellele, et ettevõtte mahukad tehisintellekti andmekeskuste projektid hakkavad üha enam majandustulemustesse panustama, vahendas Bloomberg.
Brenti toornafta hind kerkis neljapäeval ligi 106 dollarini barreli kohta, kuna Lähis-Ida konflikt süvenes ning Saudi Araabia teatas naftatoodangu langemisest madalaimale tasemele alates 1990. aastast.
Kinnisvara on Eesti investori jaoks üks tuttavamaid viise vara kasvatamiseks. Korter on käegakatsutav, selle väärtust on lihtne mõtestada ning igakuine üür loob nähtava rahavoo. Viimastel aastatel on selle kõrvale kerkinud järjest enam kohalikke ettevõtete võlakirju, mis võivad samuti pakkuda regulaarset tulu, kuid nõuavad investorilt märksa vähem igapäevast haldamist.