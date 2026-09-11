Nafta võib lõpetada nädala 110 dollari lähedal

Brenti toornafta hind kerkis neljapäeval ligi 106 dollarini barreli kohta, kuna Lähis-Ida konflikt süvenes ning Saudi Araabia teatas naftatoodangu langemisest madalaimale tasemele alates 1990. aastast.
Lähis-Ida konflikt tekitab jätkuvalt inflatsioonisurvet ning inflatsioon püsib seatud eesmärgist tunduvalt kiirem pikema aja jooksul. Inflatsioon ei lange 2% tasemele keskpanga ootuste järgi lähema kolme aasta jooksul.
Lords LB Asset Managementi hallatav ja fondiosakuid avalikult pakkuv Baltic Core Property Fund kavandab ärihoonete Artery ning K29 omandamist vastavalt 6- ja 7-protsendilise tootlusega. Fondijuht Marius Žemaitis selgitab, mida see investori jaoks tähendab ja kuidas pannakse paika objektide ostuhind.