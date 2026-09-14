Bank of America aktsia kukkus kolinal

USA suurimaid finantskontserne Bank of America pidi esmaspäeval börsil vastu võtma üle 5 protsendi suuruse languse, kui pangajuht Brian Moynihan avalikustas oodatust nõrgemad kolmanda kvartali tehingutasude prognoosid.
Ka professionaalselt juhitud portfellides kasutatakse indeksfonde, mida iga investor saaks ise osta. Kuigi portfellide haldustasud ulatuvad paari tuhande euroni aastas, rõhutavad haldurid, et nende töö ei piirdu üksnes fondide valikuga.
Lords LB Asset Managementi hallatav investeerimisettevõte Tewox viib kuni 29. septembrini läbi 19 miljoni euro väärtuses võlakirjade avalikku pakkumist. Esimeses jaotusvoorus esitasid investorid ettevõtte 10 miljoni euro suurusele võlakirjaosale taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Võlakirjade aastane tootlus on 8% ja lunastuskuupäev on 21. veebruar 2029.