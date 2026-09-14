USA börsid sulgusid tehisarumurede tõttu miinuses

USA aktsiaturud lõpetasid esmaspäevase kauplemispäeva langusega, suutes siiski päeva varasemaid kaotusi mõnevõrra siluda pärast tehisarutööstuse teerajajate üleskutset võtta tehnoloogia arendamises tempot maha.
USA suurimaid finantskontserne Bank of America pidi esmaspäeval börsil vastu võtma üle 5 protsendi suuruse languse, kui pangajuht Brian Moynihan avalikustas oodatust nõrgemad kolmanda kvartali tehingutasude prognoosid.
USA aktsiaturud alustasid esmaspäevast kauplemispäeva miinuses, sest kahe juhtiva tehisarufirma üleskutse tehnoloogia arengut pidurdada tekitas investorites paanikat ning tõi kaasa tehnoloogiasektori laiaulatusliku kukkumise.
Poola ja Leedu kaubanduskinnisvara haldava investeerimisfirma Tewoxi 8% tootlusega võlakirjade esimeses jaotusvoorus käesoleva aasta augustis seadis Tewox eesmärgiks kaasata 10 miljonit eurot, investorid aga esitasid taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Märkimisperioodil saadud kolmest peamisest õppetunnist annab ülevaate Lords LB Asset Managementi hallatava ja kaubanduskinnisvarasse investeeriva investeerimisettevõtte Tewox juhtPaulius Nevinskas.