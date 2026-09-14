Tehisaruaktsiad kukkusid eelturul tippjuhtide hoiatuste järel

OpenAI ei kavatse 2026. aastal börsile minna, ütles ettevõtte tegevjuht Sam Altman ajakirjale Fortune antud intervjuus. Tema sõnul vajab ettevõte praegu rohkem aega tehisintellekti ohutusega seotud tööks.
Lords LB Asset Managementi hallatav investeerimisettevõte Tewox viib kuni 29. septembrini läbi 19 miljoni euro väärtuses võlakirjade avalikku pakkumist. Esimeses jaotusvoorus esitasid investorid ettevõtte 10 miljoni euro suurusele võlakirjaosale taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Võlakirjade aastane tootlus on 8% ja lunastuskuupäev on 21. veebruar 2029.