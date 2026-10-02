Äripäeva raadio tugevdab üle-eestilist levi

Tehisaru kasutuselevõtul pole tööstuses enam peamine küsimus, kas AI suudab talle antud ülesandega hakkama saada. Palju keerulisem on viia tehisaru päriselt tootmisliinile ning panna see suhtlema masinate ja robotitega nii, et tulemuseks oleks mõõdetav rahaline võit, rääkis Leanesti tegevjuht Marko Saviauk.
Eesti inimesed kaotasid mullu petturitele 31 miljonit eurot ehk ligi kolm korda rohkem kui aasta varem ning RIA hinnangul jätkub tänavu üldjoontes sama suund. Samal ajal muutuvad pettused üha usutavamaks ja professionaalsemaks ning ettevõtete kaitsmisel ei saa loota üksnes töötajate tähelepanelikkusele, rääkisid eksperdid Äripäeva raadio saates „Küberruum“.