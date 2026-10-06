Investor Toomase kannatus katkes. “Novo ajab ikka juba närvi küll“
Investor Toomase portfell lõpetas septembri uuel rekordtasemel, kuid kogu pilt pole sugugi roosiline. Kõige rohkem valmistas peavalu Novo, mille pikk langus on börsitoimetuse ajakirjanike kannatuse korralikult proovile pannud.
Arvutimälusid ja salvestusseadmeid tootva Microni aktsiat vaadates on lihtne teha viga ja öelda, et pöörase hinnatõusu järel on rong ammu läinud. Viimased tulemused annavad kindlust ja toovad ka tulemuste prognoositavust lauale.
Balti elektrivõrk ehitati ajal, mil suured elektrijaamad edastasid elektrit ühes suunas tarbijatele. Tänapäeval võib aga igaüks olla ka elektritootja ning see muudab kogu süsteemi. Saatejuht Hando Sinisalu räägib hiljuti jõud ühendanud Netcontroli ja ABB esindajate Kristaps Alcmanise (Netcontrol Läti organisatsiooni tegevjuht) ja Dainius Bružasega (ABB Baltikumi elektrifitseerimise valdkonna juht) sellest, kuidas piirkonna elektrivõrk peab muutuma paindlikumaks, automatiseeritumaks ja turvalisemaks.