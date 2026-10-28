Tehisintellektibuum kergitas kiibitootja kasumi seitsmekordseks

Lõuna-Korea kiibitootja SK Hynix teatas plaanist maksta aktsionäridele täiendavalt ligi 45 miljardit dollarit pärast seda, kui ettevõtte ärikasum kasvas oodatust kiiremini, vahendab Bloomberg.
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- miks usub SK Hynix, et Nvidia tehisintellektikiirendites kasutatavate mälukiipide nappus võib kesta vähemalt 2030. aastani;
- kuidas kommenteeris Fibonacci Asset Management Globali juht Jung In Yun investorite kahtlusi tehisintellektinõudluse ja aktsionäride väljamaksete kohta.