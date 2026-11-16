Investor Toomase tund
„Investor Toomase tunnis“ võeti luubi alla Nvidia ümber lahvatanud skandaal, tehnoloogiaaktsiate langus ja USA-Hiina kiibisõda. Teemat arutavad finantsekspert Nelli Janson ja Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur Tauno Tõhk.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks peab nelli janson isegi väga tugevaid Nvidia tulemusi ebapiisavaks, et tehnoloogiaaktsiate meeleolu kiiresti pöörata;
- kuidas selgitab tauno tõhk Jensen Huangi väidetavate Hiina-sidemete mõju USA kiibipiirangutele ja laiemale julgeolekupildile.