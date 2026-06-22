Järsult kukkunud tossufirma paneb näpud sügelema

Esmapilgul, kui Igor Dorošenko viimasel Investor Toomase Investeerimisklubi üritusel Deckers Brandsi jutuks võttis, ei tundunud see selline nimi, mis kohe pulssi kiirendaks: tegemist ei ole tehisintellekti arendaja, kiibitootja ega järjekordse kosmosefirmaga. Deckers müüb jalanõusid.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: miks peab Igor Dorošenko järsult kukkunud Deckersi aktsiat praegu tähelepanu väärivaks;

kas HOKA ja UGG tugevad tulemused suudavad õigustada ettevõtte tänast aktsiahinda;