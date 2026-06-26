Otsin uut Nvidiat sealt, kus robotid tüütut ja rasket tööd teevad

AI-buum on investorid ära hellitanud: igaüks tahab leida järgmist Nvidiat. Mina vaatan seekord kohta, kus tehisintellekt ei kirjuta enam lihtsalt teksti, vaid hakkab päris maailmas midagi liigutama — roboteid, mis juba täna koristavad, niidavad, lüpsavad ja veavad kaupa.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: milliste robotifirmade ja tehnoloogiatarnijate kaudu võiks investor robotibuumi kõige mõistlikumalt mängida;

miks ei pruugi järgmine suur võitja tulla humanoidrobotite seast, vaid hoopis kiipide, sensorite ja automaatika tootjate hulgast;