Küberpättide rünnakud äratasid minus ostuhuvi

Küberturbeaktsiad on mu silma all juba aastaid, kuid portfelli pole neist seni jõudnud ükski. Nüüd, kui häkkerite käsi ulatub Selveri külmletist maailma suurima krüptobörsini, kaalun, kas lõpuks oleks aeg anda oma raha mõnele küberturbefirmale.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: miks kaldub autor just Fortineti kasuks, kuigi CrowdStrike, Palo Alto ja Zscaler on aastaid tema jälgimisnimekirjas;

milline risk võib tehisaru kiire arenguga kogu küberturbe sektori kasumlikkust survestada ja miks ei pea autor seda ohtu tühiseks.