Kustub Eesti 200, valmistub Parempoolsed

Eesti valija annab uutele erakondadele liiga kiiresti liiga palju krediiti ja aitab seeläbi kaasa olukorrale, kus üks n-ö alternatiivne partei jõuab vaevu ära kustuda, enne kui esile tõuseb järgmine, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
Pikalt künnise alla toppama jäänud Eesti 200 tõstis juhi hääletuse mitu kuud varasemaks. Kui pühapäeval selguv uus juhatus ei suuda erakonna toetust enne riigikogu valimisi päästa, seisavad nad sügisel eksistentsiaalse otsuse ees.
Mida pikemalt Lähis-Ida sõda kestab, seda rohkem tuleb riikides ka poliitilisi muutusi, sõnastab saates “Äripäev eetris” ajakirjanik Hebo Rahman-Eccles ning Martin Johannes Teder märgib Eesti näitel, et ka Reformierakonnal tuleb ilmselt juhti vahetada.
Üle 15 000 Baltikumi ettevõtte jõuab eBay kaudu juba rahvusvaheliste ostjateni. 30. septembril Vilniuses toimuv esimene eBay Baltic Export Summit 2026 toob kokku ettevõtjad, müüjad ja eksperdid, kes räägivad, kuidas piiriülest e-kaubandust päriselt käivitada ja kasvatada.