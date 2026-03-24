Kustub Eesti 200, valmistub Parempoolsed

Mida pikemalt Lähis-Ida sõda kestab, seda rohkem tuleb riikides ka poliitilisi muutusi, sõnastab saates “Äripäev eetris” ajakirjanik Hebo Rahman-Eccles ning Martin Johannes Teder märgib Eesti näitel, et ka Reformierakonnal tuleb ilmselt juhti vahetada.