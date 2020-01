Dubais tuleb äri tegemiseks päriselt kohal olla

Dubai Expo algab oktoobris ning kestab järgmise aasta aprillini. Foto: Reuters/Scanpix

Kui rootslastega võib piisata mõnest meilist ja kohvikus käimisest äri ajamiseks, siis Dubais sellise äristiiliga läbi ei löö, lausus teisipäevases hommikuprogrammis Dubai Expo 2020 Eesti meeskona juht Andres Kask.

Kasega rääkisime Araabia ärikultuurist, regiooni ähvardavast sõjaohust ja Eesti ettevõtjate võimalustest pool aastat kestval maailmanäitusel.

EXPO meeskonna juht rääkis, et sealne regioon on rikas ehk iga väljast tulija on järjekordne pakkujatest ning seda peab kindlasti arvestama. Kask rääkis ka praktilistest teadmistest, mida tuleks ettevõtetel teada EXPO-l läbilöömiseks: näiteks maksab paviljonis ürituse korraldamine 5000 eurot.

Kuula intervjuud siit: