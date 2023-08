"Kuum tool": idusektoris on veri tänavatel ja see tõmbab kaasa ka Eesti firmasid

Margus Uudam ja Kaarel Kotkas võtsid "Kuuma tooli" saates ette idusektorit tabanud kasina aasta. Foto: Andras Kralla

Äsja suurelt koondanud tehnoloogiafirma Veriff asutaja Kaarel Kotkase sõnul ei piisa Eesti idudele maailmaareeenil mängus püsimiseks enam vaid konkurentidest suuremast tõhususest, rääkis ta saates "Kuum tool".

"Kui läheb raskeks, tähendab see seda, et veri on tänavatel,“ ütles ta. "Kui ikkagi konkurent tekitab samal ajal hinnasurvet või võtab oma kulubaasi veel tugevamalt kokku, siis paratamatult need Eesti ettevõtted, kes globaalsel turul toimetavad, peavad mängima samas liigas," ütles Kotkas.