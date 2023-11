Lääne-Virumaa teraviljakasvatajad on taastava põllunduse usku

Avanduse Agro OÜ juhatuse liige Jaan Ahlberg ja Aru Põllumajanduse OÜ juhatuse liige Jakob Johan Lindam. Foto: Meelika Sander-Sõrmus

Äripäeva teemaveebi Põllumajandus.ee raadiosaade „Kasvupinnas“ võtab üles mujal maailmas järjest enam rakendust leidva taastava põllumajanduse teema – mida see termin sisuliselt tähendab, kuidas sellise praktika rakendamisega on võimalik panustada keskkonnahoidu ja millist kasu meie põllumees sellest saab. Saate külalisteks on teraviljakasvatajad Lääne-Virumaalt - Avanduse Agro OÜ juhatuse liige Jaan Ahlberg ja Aru Põllumajanduse OÜ juhatuse liige Jakob Johan Lindam.

Mõlemad põllumehed on ise taastava põllunduse usku ja seda oma põldudel katsetamas. Miks nad seda teevad?

“Siin on mitu aspekti. Inimesena ootan ma taastava põllumajanduse tehnikaid rakendades rohkem vaba aega ja rohkem võimalusi oma tegevust analüüsida – miks ma midagi teen, kas need tegevused on üldse vajalikud. Ettevõttena me ootame seda, et meil kasumlikkus paraneks,” selgitas Avanduse Agro OÜ juhatuse liige Jaan Ahlberg ja rõhutas, et nad ei oota saagi tõusu, pigem loodavad kasumlikkuse paranemisele. “Kuidas siis viimast parandada? Kui sul on aega enda jaoks oma ettevõtte tööprotsessid läbimõelda ja -arvutada, siis sa alustadki sellest, mis vajab just sinu firmas parandamist ja taastamist. Mõtled, kuidas loodus teeks rohkem tööd meie eest ära - kuidas päike, vesi ja muld enda kasuks tööle panna, et tuleks võimalikult vähe erinevaid sisendeid, nagu näiteks väetised, taimekaitse ja kütus, kasutada.”

Ta nentis, et tootmissisendite hindu ei suuda põllumehed üldjuhul mõjutada. Ka toodetu müüakse maailmabörsil, mida meie põllumehel mõjutada on võimatu. Ainuke mida saab teha, on ise börsil toimuvat jälgida ja hinnad lukku panna parimal hetkel.

Aru Põllumajanduse OÜ juhatuse liige Jakob Johan Lindam täiendas, et kasumlikkus on hästi oluline, aga pikas perspektiivis soovib iga põllumees, et loodus säiliks ja et meie lapsed ja lapselapsed saaks ka kunagi põldu pidada ja toitu toota ning seda jätkusuutlikult.