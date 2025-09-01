Tagasi 01.09.25, 14:00 Käivet ja kasumit kasvatanud Chemi-Pharm pole uue tehase mõttest loobunud Möödunud aastal kasvatas Chemi-Pharm käivet 22% ja ületas 14 miljoni piiri. Ettevõte kavandab endiselt ravimitehase rajamist.

Chemi-Pharmi juht Joonas Lahe sõnul on sel aastal firma eesmärk kasvatada käivet 10%.

Foto: Eiko Kink

Peamiselt desinfektsiooni-, puhastus- ja hügieenivahendite tootjana tuntud Chemi-Pharm i on nüüdseks kaks aastat juhtinud Joonas Lahe, kelle sõnul ületasid tulemused ootusi ja selle taga on aastatepikkune töö. „Kasv on tulnud eelkõige eksporditurgudelt, meil on tugev võrgustik. Meil on tugevad edasimüüjad Euroopas ja väljaspool, kellega oleme koos kasvanud,“ rääkis Lahe.

„Sel aastal on eesmärk kasvada 10%, 15,5 miljoni euroni,“ avaldas ta. Lahe lisas, et möödunud aastal tehti ettevõttes ka mitmeid muudatusi, millest üks olulisemaid on kvaliteediosakonna jagunemine kaheks.

Eelmise aasta investeeringud hõlmasid ennekõike digilahendusi. „Oleme võtnud fookuse kvaliteedijuhtimisele, et seda digitaliseerida, lisaks on fookus ka müügi digitaliseerimise. Need on olnud meie jaoks võtmevaldkonnad, millesse investeerimist jätkame ka tänavu,“ sõnas tegevjuht.

Teine oluline suund on tehase automatiseerimine, et vähendada käsitöö hulka. „Oleme ostnud juurde tootmisliine ja teatud protsesse olemasolevatel liinidel automatiseerinud. Need fookused on ka sel aastal,“ märkis Lahe. Ta lisas, et pikalt planeeritud ravimitehase rajamine ei ole pildilt maas ja praegu käib äriplaani ümbervaatamine ja täpsustamine.

Veel ütles Joonas Lahe, et küberturvalisuse probleem on Eestis jõudsalt kasvamas ja nemadki pööravad sellele palju tähelepanu. „Oleme sellega omajagu tegelenud, oleme teinud küberauditi ja oma IT-partneri valikul lähtume alati tema kübervõimekusest,“ sõnas Lahe, lisades, et probleem on suur ja rünnakuid tuleb tõrjuda pidevalt.