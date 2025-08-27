Tagasi 27.08.25, 11:38 Põllumeestel jääb seljataha erakordselt keeruline suvi. "Kui põllu peal luik ujub, ei tasu sinna kombainiga minna" Tänavune suvi on Eesti põllumeestele olnud erakordselt raske, sest külmad ja vihmased ilmad on hädavajalikud põllutööd võimatuks muutnud.

Üleujutatud põld Tartumaal.

Foto: Erakogu

Triniti vandeadvokaadi ja põllumajanduse töögrupi juhi Siim Maripuu sõnul oli kevadel põllumeestel suur lootus saagirikkaks suveks. "Varakevadel räägiti isegi sellest, et äkki on oodata Eestis rekordsaake. Sellest tulenevalt tegid mõned põllumehed otsuseid, mis praegu väga karmilt kätte maksavad," tõdes ta.

Lisaks on põllumehed seisnud silmitsi väga külma ja vihmase augustiga, mis on ujutanud üle põlde ja teinud teravilja võtmise kohati mõeldamatuks. "Kui me räägime olukorrast, kus põllu peal ujub luik, siis sinna kombainiga minna ei tasu. Lisaks on levima hakanud taimehaigused, seened ja umbrohi," nentis Maripuu.

Põllumajandusministeeriumi keskkonnapoliitika osakonna juhataja Katrin Rannik u hinnangul kannatavad ka teised põllumajandusharud. "Maasika- ja marjakasvatus on samuti pihta saanud. See mõju on kindlasti pikaajalisem, mitte lihtsalt üks hooaeg," rääkis Rannik.

Saates tuli jutuks veel ka valitsuse avaldus, mis kinnitas, et Eestis esinesid tänavu aprillist juulini tavapärasest oluliselt ebasoodsamad ilmastikutingimused. Äripäeva raadio stuudios võeti pulkadeks lahti, mis on sellise avalduse tagamaad ning kuidas tulevikus ilmast tingitud probleeme lahendada.

