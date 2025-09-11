Tagasi 11.09.25, 13:02 Heateo Sihtasutuse juht: matemaatikast võiks saada uus inglise keel Heateo Sihtasutuse juhi Pirkko Valge hinnangul võiks matemaatika õppimine ja oskamine muutuda inglise keelega sama populaarseks.

Heateo Sihtasutuse juht Pirkko Valge.

Foto: Raul Mee

"Meie unistus on, et matemaatika õppimine teeks Eestis sammu edasi. See võiks muutuda sama populaarseks, kui on inglise keel. Inglise keelt me kõik oskame ja armastame ning see armastus võiks kanduda matemaatikale ka," rääkis Valge.