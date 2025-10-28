Galerii: Eesti Panga nõukogu valib uut presidenti

Eesti Panga presidendi Madis Mülleri ametiaeg lõpeb tuleva aasta juunis ning kuigi Müller juhib keskpanka veel kaheksa kuud, siis uue juhi otsingud juba käivad. Järgmise presidendiga peab aga üks asi jääma kindlaks – Eesti Panga avatus.
Äripäeva raadiosaade keskendub Ida-Virumaa majandusarengule, piirkonna potentsiaalile ja ettevõtluse edulugudele. Fookuses on Sihtasutus Ida-Viru Investeeringute Agentuur (IVIA) ja selle roll uute töökohtade loomisel ning tööstusparkide arendamisel, mis on piirkonda toonud märkimisväärseid investeeringuid.