Abilinnapea vastulause: kui turg toimib, siis miks istub noor üürilõksus?

Mõni variant odavamate korterite tulekuks siiski on
Pealinnas elamine käib järjest rohkem üle jõu. Kas odavamat eluaset saaks luua lihtsalt suurema ehitusmahuga või on võimalik leida ka mingeid vahediile, selles lähevad arendajate hinnangud kahte leeri.
Tallinn kaalub hiljutisele uuringule toetudes ka omavalitsusena aktiivsemalt kinnisvaraturul osaleda, et muuta pealinnas kodu soetamist lihtsamaks. Kinnisvarafirmade liidu juhatuse liige Tõnu Toompark peab seda väga halvaks ideeks.
Tallinna korterite taskukohasemaks muutmiseks saavad ka arendajad üht-teist ära teha, kindlasti aga saab sellele kaasa aidata probleemi tõstatanud linn ise, kirjutab kinnisvaraarendaja Bonava Eesti tegevjuht Taavi Soorm.
Tallinna linn plaanib kokku panna teekaardi ja motivatsioonipaketi, et kinnisvaraarendajad pakuksid korteriostjatele taskukohasemaid kodusid, rääkis Tallinna linnaplaneerimise abilinnapea Madle Lippus.
President Kersti Kaljulaid ja riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson arutlevad, kuidas Euroopa ja Eesti saavad tagada energiajulgeoleku olukorras, kus Venemaa kasutab fossiilkütuseid relvana.