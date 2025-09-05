Tagasi 05.09.25, 15:43 Abilinnapea vastulause: kui turg toimib, siis miks istub noor üürilõksus? Tallinna linnaplaneerimise abilinnapea Madle Lippus (SDE) saatis vastulause Äripäeva ehitus- ja kinnisvarateemalises uudiskirjas esitatud väidetele.

Tallinna abilinnapea Madle Lippus.

Foto: Andras Kralla

Taskukohane eluase on muutunud paljudele noortele ja peredele üha raskemini kättesaadavaks. Kuigi kinnisvaraturul paistab aktiivsus, ei tähenda see, et süsteem toimiks kõigile.

Äripäeva uudiskirjas “Ruutmeetrite taga” kirjutab ajakirjanik Kristjan Kurg , et “sotsid plaanivad rajada lihtsalt kallimaid munitsipaalkortereid“. Kuigi see väide kõlab resoluutselt, näitab tegelikkus, et artiklis kõlav kriitika ei pea paika ning vajab täiendavat konteksti.

1. “Mida me täpselt ühiskonnas ravima hakkame?”