Tagasi 19.09.25, 15:56 Tallinna ettevõtlusdirektor: kordusnõud avaldavad Euroopa linnadele muljet Tallinn näitab Euroopa linnadele eeskuju korduvkasutatavate nõude süsteemi ja populaarsete parandustöökodadega, ütles Tallinna linna ettevõtlusdirekor Kalle Killar.

Laulu- ja tantsupeolised sõid korduvkasutatavatelt nõudelt, mille süsteem avaldab teistele Euroopa linnadele muljet, ütleb Tallinna linna ettevõtlusdirekor Kalle Killar. Foto: Aivar Pihelgas/Laulu- ja Tantsupeo SA

Korduvkasutatavad nõud tekitavad teistes Euroopa linnades huvi, samas kui kohalike seas on vastuolulised, nagu kipub uute katsetustega minema, märkis Killar Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

“Teiselt poolt on see tekitanud hulga uusi ettevõtteid, kes tehnoloogiaid kasutades pakuvad lahendusi, mis mõne aasta pärast on nii mugavad, et me ei mõtle enam nende raskuste peale,” rääkis ta.

Eeskujuna tõstab ta esile ka eelmise aasta oktoobris avatud Lilleküla ja sel talvel avatav Lasnamäe ringmajanduskeskuse. Linn toob neis keskustes kokku jäätmejaama ja parandustöökojad, et innustada inimesi prügi liigiti koguma ja asju parandama.

Parandustöökojad on Killari hinnangul populaarsed, eriti nädalavahetustel. “Ise olen seal tihti käinud ja ei mahu väga liikumagi,” möönis ta.