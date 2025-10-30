Äripäev
Küsi ÄPltTelli Äripäev €3.99 kuu
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic−0,3%291,37
  • OMX Riga−0,04%911,26
  • OMX Tallinn−0,12%1 887,47
  • OMX Vilnius−0,19%1 261,52
  • S&P 5000,00%6 890,59
  • DOW 30−0,16%47 632
  • Nasdaq 0,55%23 958,47
  • FTSE 100−0,55%9 702,31
  • Nikkei 2250,04%51 325,61
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,45
  • OMX Baltic−0,3%291,37
  • OMX Riga−0,04%911,26
  • OMX Tallinn−0,12%1 887,47
  • OMX Vilnius−0,19%1 261,52
  • S&P 5000,00%6 890,59
  • DOW 30−0,16%47 632
  • Nasdaq 0,55%23 958,47
  • FTSE 100−0,55%9 702,31
  • Nikkei 2250,04%51 325,61
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,45
  • 30.10.25, 13:03

“Uut raha ei saa üleöö.” Yaga asutaja räägib, kuidas H&M neisse investeeris

Eesti taaskasutuse veebiplatvorm Yaga kaasas hiljuti 4 miljonit eurot. Investorite seas on ka rahvusvaheline moekontsern H&M Group. Yaga asutaja Aune Aunapuu rääkis, et H&M-i kontori ukse taga nad kraapima ei pidanud.
Yaga tegevjuht Aune Aunapuu ja Yaga finantsjuht Karl-Erik Kotkas.
  • Yaga tegevjuht Aune Aunapuu ja Yaga finantsjuht Karl-Erik Kotkas.
  • Foto: Erakogu
Aunapuu meenutas, et H&M-i esindajad tulid juttu tegema Soomes Slush konverentsil, mis toob kokku tehnoloogiaettevõtted ja investorid.
Sellise investori kaasamine eeldab tugevaid tulemusi ja järjepidevust. “Uut raha ei saa üleöö — tavaliselt algab protsess vähemalt aasta varem. Investor tahab ettevõttet tundma õppida ja näha, et lubadusi täidetakse,” kirjeldas ta.
Esimest korda kohtusid nad Yaga eelmise rahastusvooru ajal ning H&M jäi jälgima, kuidas ettevõte edasi areneb. Kui Yaga asus uue vooru jaoks kapitali kaasama, tuli otsus kiiresti. “Nad olid juba pikalt näinud, kuidas me ettevõttet kasvatame ja tulemusi toome,” sõnas Aunapuu.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Kuigi H&M on tuntud uue kauba tootjana, ei ole taaskasutusvaldkond neile võõras. “See ei ole nende esimene ega ainuke investeering sellesse valdkonda. Nad näevad, et tarbijale on see oluline ja turg liigub sinna – inimesed vaatavad üha rohkem taaskasutatava kauba poole,” ütles Aunapuu.
Intervjuus rääkis Aunapuu ka sellest, kuidas Yaga otsustas kohe rahvusvaheliseks minna, miks Lõuna-Aafrika on ettevõtte suurim ja kiiremini kasvav turg ning milline on konkurents Leedu ükssarviku Vintediga.
Küsis Laura Saks.
4 miljonit kaasanud Yaga: H&M leidis meid ise
00:00
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

H&M Group ja teised investorid investeerisid Yagasse kokku 4 miljonit eurot.
  • 21.10.25, 16:30
H&M Group investeerib Eesti firmasse suure summa
Innovatsioonid taksonduses – kuidas sõidab tulevikutakso?
  • ST
  • 29.10.25, 11:00
Innovatsioonid taksonduses – kuidas sõidab tulevikutakso?

Hetkel kuum

Kerstin Pilt on töötanud finantsõiguse valdkonnas pea 20 aastat.
Uudised
  • 29.10.25, 09:49
Finantsinspektsioon sai uue juhi Swedbankist
Netikelmide ohvriks langenud Äripäeva Läti projekti juht Andrus Vaher.
Saated
  • 29.10.25, 13:05
Värske küberpättide ohver räägib oma loo. “Nad on suurepärased psühholoogid”
Rimi vastutustundliku ettevõtluse juht Katrin Batsi sõnul on määruse süsteemis veel palju segadust.
Uudised
  • 29.10.25, 06:00
Bürokraatialaviini kartnud ettevõtjate kohustus mängiti ümber. “Panime sinna tohutu raha alla ja nüüd teeme ikka teistmoodi”
Olerexi tegevjuht ja Eesti Leivatööstuse osanik Piret Miller.
Uudised
  • 28.10.25, 16:46
Omanik haaras ohjad. Olerexi juht astus kõrvaläri juhatusse
Uudised
  • 29.10.25, 08:50
Madiberk, Veeberid ja Virkebau annavad Eesti energiaidule üle poole miljoni euro
10. oktoobril tehtud haarang viis viie inimese vahistamiseni. Operatsiooni käigus vahistati veel kaks inimest, võeti maha viis serverit ja arestiti 1200 SIM boxi seadet koos 40 000 aktiivse SIM-kaardiga. Austria, Eesti ja Läti uurijad koos Europoli ja Eurojusti kolleegidega seostavad kuritegelikku võrgustikku 1700 küberpettuse juhtumiga Austrias ja 1500 juhtumi Lätis, kannatanuid on ka Eestis.
Uudised
  • 29.10.25, 17:26
Kümned tuhanded SIM-kaardid ja 50 miljonit libakontot: Eesti politsei info viis telefonikelmide võrgustiku tabamiseni
Eesti Panga uueks presidendiks saab Ülo Kaasik, kes on senine keskpanga asepresident.
Uudised
  • 28.10.25, 18:37
Selgus Eesti Panga järgmine president
Perekliinik: IT-juhtimise teenus aitas meil kulusid kokku hoida
  • ST
Sisuturundus
  • 10.10.25, 11:04
Perekliinik: IT-juhtimise teenus aitas meil kulusid kokku hoida
Septembri keskel ütles konkurentsiameti juht Evelin Pärn-Lee, et konkurentsiamet lõpetas Eestis suurärimees Margus Linnamäe Coca-Cola Plaza kinotehingu uurimise, sest ei suutnud rikkumist leida.
Margus Linnamäe kontsern rikkus Leedus kinotehinguga seadust ja sai 7,5 miljonit trahvi
Töötukassa juht Gert Tiivas asub suurelt koondama.
Töötukassa juht koondab 20 protsenti töötajatest
“Sul ei tohi olla omas majas favoriite. Kõik peavad olema võrdsed,” kõlab Siim Kallase üks soovitus tippjuhile.
Siim Kallas: minu 16 näpunäidet tippjuhile
Septembri keskel ütles konkurentsiameti juht Evelin Pärn-Lee, et konkurentsiamet lõpetas Eestis suurärimees Margus Linnamäe Coca-Cola Plaza kinotehingu uurimise, sest ei suutnud rikkumist leida.
Margus Linnamäe kontsern rikkus Leedus kinotehinguga seadust ja sai 7,5 miljonit trahvi
Harju Elektri finantsjuht Priit Treial.
Harju Elektri finantsjuht: Soome majanduse tervis teeb murelikuks
Sinust targemadki saavad petta
Sinust targemadki saavad petta
Kortermajad Nõmmel Vabaduse puiesteel. Selle maatüki müük lõppes raginaga ja tõi Eesti 200 poliitikule Ivo Kappetile kaela kriminaalasja.
Eesti 200 poliitik on suurelt võlgu. “Jooksis rahaga minema”
Veidi suurem kindlustunne julgustab tarbima.
Kiirhinnang: majandus kasvas kolmandas kvartalis 0,9%
Trump ütles ajakirjanikele Air Force One’i pardal Lõuna-Koreast lahkudes, et kohtumine Xi’ga oli “suurepärane” ja et “tehti palju otsuseid”
“12 punkti kümnest.” USA kärbib Hiina tolle ja Hiina peatab muldmetallide piirangud
Innovatsioonid taksonduses – kuidas sõidab tulevikutakso?
  • ST
Innovatsioonid taksonduses – kuidas sõidab tulevikutakso?
Liveni kolmanda kvartali müük jäi varasemast aastast väiksemaks, kuid ettevõte teatas, et sõlmis rohkem võlaõiguslepinguid, mis realiseeruvad järgnevates kvartalites.
Liveni müük kolmandas kvartalis kahanes
Fond on selle aasta üheksa kuuga teeninud potentsiaalset brutodividendi 66,66 senti aktsia kohta, mis on 12,6% rohkem kui aasta varem.
EfTEN prognoosib rekordilist dividendi kevadeks
Microsofti aktsia langes järelturul enam kui 2%.
Alphabeti, Meta ja Microsofti tulemused: suurem müügitulu, kõrgemad kulud
Harju Elektri finantsjuht Priit Treial.
Harju Elektri finantsjuht: Soome majanduse tervis teeb murelikuks
Harju Elekter kasvatas kolmandas kvartalis aastaga puhaskasumit üle 75%.
Harju Elekter teenis üheksa kuuga rekordilise ärikasumi
Netikelmide ohvriks langenud Äripäeva Läti projekti juht Andrus Vaher.
Värske küberpättide ohver räägib oma loo. “Nad on suurepärased psühholoogid”
LVM Kinnisvara juht Ingmar Saksing kritiseeris kõigele lisaks ka kv.ee üleolevat suhtumist ja paindumatust. “Suhtlus on sellises nii-öelda maffia stiilis, et kui ei meeldi, mine ära.”
Kinnisvaraportaali hinnatõus ajab maaklerid raevu: see on toores turujõu ärakasutamine
Firmamatja kätte liikunud logistikaäri varises pankrotti. “Pankrotihaldur peab olema selgeltnägija”
Firmamatja kätte liikunud logistikaäri varises pankrotti. “Pankrotihaldur peab olema selgeltnägija”
Rimi Eesti eestvedaja Kristel Mets on üks tippjuhtidest, kes räägib lähemalt oma palgast.
Suur ambitsioon, range distsipliin ja hull võidutahe. Tippjuhid kergitavad palgalt saladuseloori
Selline tükk Neo Performance Materialsi Narva uues tehases toodetud püsimagnetit maksab 200 eurot.
“Kuum kraam.” Hiina kaubandussõda ajab Eesti tehase toodangu kõrgesse hinda
Töötajad poseerivad fotograafidele Lehman Brothersi ettevõtte sildiga Christie'si oksjonimajas Londonis 24. septembril 2010. Mina pääsesin finantskriisist kergemate kriimustustega.
Hoiatus investoritele: uus Lehman võib olla mõne kliki kaugusel
Eesti kodanik Oleg Kraus (keskel) on jõudnud teha koostööd Venemaa kuulsustega.
Eesti kodanik ajas äri Šoigu tütre ja Vene telesaate tähega
Airwave on juhtiv soojuspumpade, kliima-, ventilatsiooni- ja kütteseadmete ning vastavate paigaldustarvikute maaletooja ja hulgimüüja Baltikumis.
Laia haardega kliimatehnika ärimehed müüvad elutöö Rootsi suurkontsernile
"Kerge südamega tehtud otsus"

Podcastid

Janson USA tehnoloogiasektorist: kui korrektsioon tuleb, siis äkki
Hommikuprogramm
Janson USA tehnoloogiasektorist: kui korrektsioon tuleb, siis äkki
00:00
Amservi tegevjuht: Lätis müüdi tänavu esimest korda ajaloos rohkem uusi autosid kui Eestis
Äripäeva TOP
Amservi tegevjuht: Lätis müüdi tänavu esimest korda ajaloos rohkem uusi autosid kui Eestis
00:00
Arko Kurtmann: parem kukun suurema eesmärgiga läbi, kui saavutan väiksema
Investor Toomase tund
Arko Kurtmann: parem kukun suurema eesmärgiga läbi, kui saavutan väiksema
Eesti suurima panga juht: käib tektooniline muutus
Kuum tool
Eesti suurima panga juht: käib tektooniline muutus
Personalijuht õpetab, kuidas ebapopulaarseid otsuseid vastu võtta. "Vahepeal olen vihatuim inimene organisatsioonis"
  • PRO
Lavajutud
Personalijuht õpetab, kuidas ebapopulaarseid otsuseid vastu võtta. "Vahepeal olen vihatuim inimene organisatsioonis"
Raul Rebane: venelaste olümpiale naasmine oleks verise lõpuga
Äripäeva arvamusliider: intervjuud
Raul Rebane: venelaste olümpiale naasmine oleks verise lõpuga
30.10.2025 Suhtlemine konfliktsetes olukordades
Äripäeva Akadeemia
Suhtlemine konfliktsetes olukordades
8 akadeemilist tundi
30.10.2025 AI kasutamine tööülesannetes
Äripäeva Akadeemia
AI kasutamine tööülesannetes
6 akadeemilist tundi
03.11.2025 Ettevõtte finantsplaneerimine
Äripäeva Akadeemia
Ettevõtte finantsplaneerimine
8 akadeemilist tundi
04.-06.11.2025 Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine
IT Koolitus
Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine
12 akadeemilist tundi
04.11., 20.11., 04.12.2025 Juhtimise võtmeoskused
Äripäeva Akadeemia
Juhtimise võtmeoskused
24 akadeemilist tundi
05.11 ja 12.11.2025 Tulemuslik protsessijuhtimine
Äripäeva Akadeemia
Tulemuslik protsessijuhtimine
16 akadeemilist tundi
05.11.2025 Eduka enesejuhi oskused
Äripäeva Akadeemia
Eduka enesejuhi oskused
8 akadeemilist tundi
06.11.2025 Kategooriajuhtimine kaubanduses
Äripäeva Akadeemia
Kategooriajuhtimine kaubanduses
8 akadeemilist tundi
10.11.2025 Tulemuslike meeskondade arendamine - mida teevad parimad juhid teisiti?
Äripäeva Akadeemia
Tulemuslike meeskondade arendamine
8 akadeemilist tundi
11.11.25 Müügipsühholoogia - müük inimtüübist lähtuvalt
Äripäeva Akadeemia
Müügipsühholoogia - müük inimtüübist lähtuvalt
8 akadeemilist tundi
11.11.2025 Muutuste juhtimise koolitus - praktilised tööriistad
IT Koolitus
Muutuste juhtimise koolitus - praktilised tööriistad
8 akadeemilist tundi
12.11.2025 AI müügis ja turunduses
Äripäeva Akadeemia
AI müügis ja turunduses
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Saated
  • 29.10.25, 13:05
Värske küberpättide ohver räägib oma loo. “Nad on suurepärased psühholoogid”
2
Uudised
  • 29.10.25, 09:49
Finantsinspektsioon sai uue juhi Swedbankist
3
Uudised
  • 28.10.25, 16:46
Omanik haaras ohjad. Olerexi juht astus kõrvaläri juhatusse
4
Uudised
  • 29.10.25, 06:00
Bürokraatialaviini kartnud ettevõtjate kohustus mängiti ümber. “Panime sinna tohutu raha alla ja nüüd teeme ikka teistmoodi”
5
Börsiuudised
  • 27.10.25, 22:02
Tesla esimees: Musk võib lahkuda, kui triljonipreemia tagasi lükatakse
6
Uudised
  • 29.10.25, 17:26
Kümned tuhanded SIM-kaardid ja 50 miljonit libakontot: Eesti politsei info viis telefonikelmide võrgustiku tabamiseni

Viimased uudised

Uudised
  • 30.10.25, 13:22
Selgusid aasta töösturi konkursi finalistid
Uudised
  • 30.10.25, 13:07
Eveconi ja prantslaste akupargid saavad Põhjamaade Investeerimispangalt 27,7 miljonit
Raha tuli ka teistelt Euroopa pankadelt
Uudised
  • 30.10.25, 13:07
Margus Linnamäe kontsern rikkus Leedus kinotehinguga seadust ja sai 7,5 miljonit trahvi
Saated
  • 30.10.25, 13:03
“Uut raha ei saa üleöö.” Yaga asutaja räägib, kuidas H&M neisse investeeris
Arvamused
  • 30.10.25, 13:00
Liina Pulges: head tüdrukud nii ei turunda
Saated
  • 30.10.25, 12:00
Kuidas tõsta tootlikkust puidutööstuses? „Eesti konkurentsieeliseks võivad saada andmevood“
Uudised
  • 30.10.25, 11:36
Töötukassa juht koondab 20 protsenti töötajatest
Saated
  • 30.10.25, 11:35
Janson USA tehnoloogiasektorist: kui korrektsioon tuleb, siis äkki
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025