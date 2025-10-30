Tagasi 30.10.25, 13:03 “Uut raha ei saa üleöö.” Yaga asutaja räägib, kuidas H&M neisse investeeris Eesti taaskasutuse veebiplatvorm Yaga kaasas hiljuti 4 miljonit eurot. Investorite seas on ka rahvusvaheline moekontsern H&M Group. Yaga asutaja Aune Aunapuu rääkis, et H&M-i kontori ukse taga nad kraapima ei pidanud.

Yaga tegevjuht Aune Aunapuu ja Yaga finantsjuht Karl-Erik Kotkas.

Foto: Erakogu

Aunapuu meenutas, et H&M-i esindajad tulid juttu tegema Soomes Slush konverentsil, mis toob kokku tehnoloogiaettevõtted ja investorid.

Sellise investori kaasamine eeldab tugevaid tulemusi ja järjepidevust. “Uut raha ei saa üleöö — tavaliselt algab protsess vähemalt aasta varem. Investor tahab ettevõttet tundma õppida ja näha, et lubadusi täidetakse,” kirjeldas ta.

Esimest korda kohtusid nad Yaga eelmise rahastusvooru ajal ning H&M jäi jälgima, kuidas ettevõte edasi areneb. Kui Yaga asus uue vooru jaoks kapitali kaasama, tuli otsus kiiresti. “Nad olid juba pikalt näinud, kuidas me ettevõttet kasvatame ja tulemusi toome,” sõnas Aunapuu.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Kuigi H&M on tuntud uue kauba tootjana, ei ole taaskasutusvaldkond neile võõras. “See ei ole nende esimene ega ainuke investeering sellesse valdkonda. Nad näevad, et tarbijale on see oluline ja turg liigub sinna – inimesed vaatavad üha rohkem taaskasutatava kauba poole,” ütles Aunapuu.

Intervjuus rääkis Aunapuu ka sellest, kuidas Yaga otsustas kohe rahvusvaheliseks minna, miks Lõuna-Aafrika on ettevõtte suurim ja kiiremini kasvav turg ning milline on konkurents Leedu ükssarviku Vintediga.

Küsis Laura Saks.