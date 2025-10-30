Euroopa Keskpank jättis intressid muutmata

EKP teatel püsib inflatsioon nende eesmärgiks seatud 2% taseme lähedal ja EKP nõukogu hinnang inflatsiooniväljavaatele on üldjoontes sama. “Majanduskasv on keerulisest üleilmsest keskkonnast hoolimata jätkunud,” teatas nõukogu.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
USA valitsuse tööseisakust mõjutatud andmete nappuse kiuste langetab Föderaalreserv täna põhilist intressimäära 0,25% võrra, Euroopa Keskpank jätab homsel istungil intressid aga senisele tasemele, usuvad Eesti majandusanalüütikud.
Ettevõtte kasvades kasvavad ka IT-vajadused, mistõttu ühe inimese või juhi enda kompetentsist ei pruugi enam piisata. Millal on kasulik majasisese tiimi suurendamise asemel osta IT-juhtimise teenust hoopis sisse?