14.11.25, 11:30 Riik surub andmejälgija kohustuslikuks: peagi näeb korraga 300 andmekogu päringuid Isikuandmeid koondav andmejälgija muutub alates järgmise aasta veebruarist kohustuslikuks nendele, kes teevad pangasaladusega kaitstud informatsiooniga toiminguid, rääkis justiitsministeeriumi nõunik Aleksandr Logussov.

Superministeerium

“See on ka tegelikult esimene samm andmejälgija kohustuslikuks muutmiseks riigiüleselt ja kõigi riigi andmekogude suhtes,” rääkis Logussov Äripäeva raadio hommikuprogrammis. “Kui me räägime sellest, et tänapäeval on andmejälgijaga liidestumine vabatahtlik ja sellega on liidestunud 15 andmekogu, siis on plaan teha see järgmisest aastast kohustuslikuks.”

Kui andmejälgijaga liidestumine muutub kohustuslikuks, siis hakkab süsteemis olema ligikaudu 300 andmekogu, ütles nõunik.

Interjuus selgitas Logussov, miks andmejälgija on vajalik, kuidas andmejälgijast asutused informatsiooni saavad ning kuidas täitmisregistrita teevad tööd rahapesu andmebüroo ja maksu- ja tolliamet.

Küsis Polina Volkova.