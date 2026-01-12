Peeter Luikmel: Trumpi plaanitud rahasüst Venezuela naftaärisse annaks löögi USA ettevõtetele
USA president Donald Trumpi plaan investeerida Venezuela naftatööstusesse 100 miljardit dollarit tekitab keerulise huvide konflikti ja võib kahjustada USA kodumaiseid ettevõtteid, selgitas Eesti Panga ökonomist Peeter Luikmel.
Ekspert Raivo Vare kardab, et USA operatsioon Venezuelas loob pretsedendi, mis julgustab diktatuure nagu Hiina või Venemaa ründama Taiwani ja Kasahstani. Selles, et nafta pole Venezuelas peamine, on veendunud peale Vare ka energeetikaekspert Mihhail Krutihhin.
Föderaalreservi juhi Jerome Powelli sõnul on kriminaalsüüdistuste näol tegemist president Donald Trumpi administratsiooni Föderaalreservi vastu suunatud rünnakute dramaatilise eskaleerimisega, vahendab Bloomberg.
Kui kaupmees ütleb tarnijale, et hinnatõusu korral võib kaup sortimendist välja jääda, kas see on tavapärane äriline läbirääkimine või juba lubamatu surve? Ja millal võivad ebaausate kaubandustavade reeglid puudutada ettevõtet, kes ise üldse toitu ei müü?