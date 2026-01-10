Venezuela börsiindeks lendas lakke

Ekspert Raivo Vare kardab, et USA operatsioon Venezuelas loob pretsedendi, mis julgustab diktatuure nagu Hiina või Venemaa ründama Taiwani ja Kasahstani. Selles, et nafta pole Venezuelas peamine, on veendunud peale Vare ka energeetikaekspert Mihhail Krutihhin.