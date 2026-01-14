Väikeinvestori tootlus kinnisvaraturul püsib madal

Eesti äripindade turule sööstnud leedukad ähvardavad vastuvoolu ujuda ja siit suure investeeringuga korraliku ampsu võtta. Korteriturul aga käivad taas jutud kiirest kasvust väikelinnades, mida numbrid paraku veel ei peegelda.
Inimene, keda ettevõte kõige rohkem palgata tahaks, võib samal ajal olla see, kes töökuulutusi kõige vähem vaatab. Ta ei plaani töökohta vahetada, ei käi regulaarselt tööportaalides ja võib olla oma praeguses rollis täiesti rahul. See ei tähenda aga, et hea pakkumine teda liikuma ei paneks.