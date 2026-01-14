Tagasi Bonava juht: üürihinnad hakkavad koos majandusega kasvama Tallinna üürikorterite turg on viimased aastad püsinud stabiilne, kuid koos majanduskasvuga hakkavad ka üürihinnad tõusma, rääkis kinnisvarafirma Bonava Eesti tegevjuht Taavi Soorm. Hommikuprogramm

“Ega need hinnad paigale ei jää ka igavesti,” ütles Soorm Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Üüriturg on stabiilne püsinud 2022. aastast, kuigi mingid lainetused on vahepeal turul käinud. Viimane hinnatõus toimus eelmise aasta lõpus, kuid Soorm tõdes, et ei tea, kas see oli ajutine lainetus või mitte.

Soorm rääkis, et Bonavat kui professionaalset üürileandjat ei heiduta “must” üüriturg ning aastate jooksul liigub turg küpsuse poole. Soorm rääkis ka, kuidas läheb Tallinna üüriturul võrreldes Stockholmi või Riiaga.

Küsis Siim Sultson.