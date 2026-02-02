02.02.26, 14:00 Laieneva Harju Elektri juht: kasvu toetab andmekeskuste buum ja Eesti asukoht Harju Elekter laiendab tänavu 4000 ruutmeetri võrra oma Keila tehast, et reageerida andmekeskuste buumile, milles Eesti asub strateegiliselt heas kohas.

Eelmise nädala neljapäeval sai paika tehaselaiendus nurgakivi. Fotol Harju Elekter Eesti juht Alvar Sass.

Foto: Alari Tammsalu

Eelmisel nädalal sai nurgakivi Harju Elektri tehaselaiendus, mis läheb maksma umbes 4 miljonit eurot ja kasvatab kogu tootmispinna 28 000 ruutmeetrini.

“See on meeletu ja sinna läheb erinevaid tooteid, mida ka Harju Elekter disainib ja toodab. Nende maht ja keerukusaste on läinud suuremaks ja selleks oleme pidanud ka infra ehitama,“ selgitas Sass.

Hea koht tootmiseks

Sass ennustab andmekeskuste ärisuunale lähiaja perspektiivis kiiret kasvu. “Kui vaadata Eestit asukohana, siis andmekeskused otsivad kohta, kus on soodne energia ja pigem jahe. Näeme siin lähiajal isegi topeltkasvu. Kui võtame Google Mapsi lahti, siis Soome või Rootsi on mõistlik ehitada küll ja kindlasti on neid projekte siin lähitulevikus palju tulemas,“ viitas Sass Eestile kui tootmiseks heale asukohale.

Üldise turuolukorra kohta ütles Sass, et majandusseis on praegu pigem positiivne. Harju Elektri kasvu toetavad nii energiatarbimise suurenemine, tehisintellekt ja andmed ning sellega seotult viis, kuidas täna seadmeid ja tööstust juhitakse.

Küberrünnakud tabavad iga päev

Kui küsida, kuidas on Harju Elektril olukord avalikus aina rohkem tähelepanu saava küberturvalisuse tagamisega, märgib Sass, et ettevõttel on tugev küberturbejuht, kelle juhtimisel on õnnestunud rünnakuid tagasi lüüa.

“Meid rünnatakse iga päev. Iga päev on mõni pahatahtlik kiri, mis meile sisse tuleb, aga selliseid ilmselgeid [suuri] rünnakuid on pigem harva. Sellegipoolest saab meie IT‑osakond selgeid investeeringuid, et meil ühtegi “ust poleks lahti jäetud“,“ sõnas Sass.

“Kui näeme riski, siis sinna oleme ka kohe ravimi ka leidnud. Sellist rünnakut, millest meie IT‑inimesed jagu ei saaks, pole olnud,“ tunnistab ta.

Saadet juhib Harro Puusild.

