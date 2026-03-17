Värbamisest vaikse lahkumiseni: mis toimub töötaja peas

Äripäeva raadio saates “Töö ja palk“ võeti seekord luubi alla töötajate motivatsioon, tööheaolu ja tööturu psühholoogia – ehk see, mis toimub töötaja peas.
- Saatejuht Helen Roots ja HR Agentuuri juht Fred Moritz.
- Foto: Andres Laanem
Tööturust rääkides keskendutakse sageli palkadele, värbamisele ja majandusnäitajatele. Palju harvem küsitakse aga, miks inimesed tööl käituvad nii, nagu nad käituvad: miks mõni töötaja pingutab rohkem, teine kaotab motivatsiooni ning mõni justkui jääb tööle, kuid eemaldub tasapisi oma rollist.
Saates arutleti selle üle, kuidas värbamisotsuseid mõjutavad psühholoogilised kallutatused, milliseid vigu tehakse kandidaatide hindamisel ja kui suurel määral otsustatakse töötaja sobivuse üle esimese mulje põhjal. Juttu tuli ka sellest, kas tööandjad otsivad pigem sobivat või parimat inimest ning kas need kaks on alati üks ja seesama.
Saate teine pool keskendus motivatsiooni ja tööheaolu teemadele ja vastust otsiti küsimustele, mis töötajat tegelikult motiveerib, millal motivatsioon tavaliselt langema hakkab ning kui suur roll on juhil ja organisatsioonikultuuril.
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Üle korratakse ja lahti räägitakse mõisted nagu boreout, job crafting ja quiet quitting. Ning uuritakse, kuidas juhina märgata motivatsioonilanguse varaseid märke, millised juhtimisvead panevad töötajaid kõige sagedamini eemalduma ja millal võib motivatsiooniprobleem viia selleni, et inimene hakkab uut tööd otsima.
Saate külaline on HR Agentuuri juht Fred Moritz
, kes on pikalt tegelenud värbamise, tööheaolu ja tööturu teemadega ning põhjalikult uurinud psühholoogilist aspekti nende taga.
Saadet juhib Personaliuudiste juht Helen Roots.
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