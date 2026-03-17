Tagasi Värbamisest vaikse lahkumiseni: mis toimub töötaja peas Äripäeva raadio saates “Töö ja palk“ võeti seekord luubi alla töötajate motivatsioon, tööheaolu ja tööturu psühholoogia – ehk see, mis toimub töötaja peas.

Tööturust rääkides keskendutakse sageli palkadele, värbamisele ja majandusnäitajatele. Palju harvem küsitakse aga, miks inimesed tööl käituvad nii, nagu nad käituvad: miks mõni töötaja pingutab rohkem, teine kaotab motivatsiooni ning mõni justkui jääb tööle, kuid eemaldub tasapisi oma rollist.

Saates arutleti selle üle, kuidas värbamisotsuseid mõjutavad psühholoogilised kallutatused, milliseid vigu tehakse kandidaatide hindamisel ja kui suurel määral otsustatakse töötaja sobivuse üle esimese mulje põhjal. Juttu tuli ka sellest, kas tööandjad otsivad pigem sobivat või parimat inimest ning kas need kaks on alati üks ja seesama.

Saate teine pool keskendus motivatsiooni ja tööheaolu teemadele ja vastust otsiti küsimustele, mis töötajat tegelikult motiveerib, millal motivatsioon tavaliselt langema hakkab ning kui suur roll on juhil ja organisatsioonikultuuril.