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Selid juhivad Estikot sisemise nälja ja pika vaatega. "Kui kuskil midagi põnevat toimub, oleme kohal"

Kui Estiko lugu kõrvalt vaadata, võib tunduda, et grupp on kasvanud väga erinevates suundades: kammivabrikust plastitootmise, kinnisvara ja energiavaldkonnani. Isa ja poja, Neinar ja Kristo Seli sõnul peitub selle taga oskus õigel hetkel võimalusi märgata ja neid ka ära kasutada.
Võitjate põlvkonnad
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Estiko grupi juhid Neinar ja Kristo Seli rõhutavad pereettevõtte paindlikkust ja kiiret otsustamisvõimet. Ettevõtte ajalugu algab 1918. aastast, mil see rajati kammivabrikuna, kuid on tänaseks laienenud kinnisvara, pakendilahenduste ja taastuvenergia valdkondadesse. Neinar Seli toonitas aegade jooksul tehtud kiired otsused ja pikaaegse personali lojaalsuse olulisust, samas kui Kristo Seli sõnul pole perefirma juhtimine eluaegne roll. Estiko panustab Tartu kujundamisse ja ettevõtte edasised plaanid keskenduvad olemasolevate valdkondade arendamisele ja uutele võimalustele.

Kristo Seli ja Neinar Seli.
  • Kristo Seli ja Neinar Seli.
  • Foto: Erakogu
Estiko grupi nõukogu esimehe Neinar Seli sõnul ei ole ettevõtte areng olnud sirgjooneline ja kõik ei ole alati õnnestunud, kuid ajas on tehtud piisavalt õigeid valikuid. Ta võrdles ettevõtte ülesehitamist taburetiga: mida rohkem jalgu, seda tugevam see püsib.
Estiko juured ulatuvad 25. septembrisse aastal 1918, mil asutati kammivabrik. Praeguseks on sellest kasvanud mitmekülgne ettevõtete grupp, mille tegevus hõlmab pakendilahendusi, kinnisvara, majutust ja taastuvenergiat.
Estiko juht Kristo Seli Pärnu juhtimiskonverentsil.
  • Estiko juht Kristo Seli Pärnu juhtimiskonverentsil.
  • Foto: Raul Mee
Estiko grupi tegevjuhi Kristo Seli sõnul on Estiko lugu olnud kirju, kuid selle üks tugevusi on pereettevõttele omane kiire otsustusvõime ja paindlikkus.
Estiko pereettevõte
Estiko ajalugu ulatub Eesti Vabariigi sünniaega ning ettevõtte identiteet on kujunenud mitme ajastu ja tegevusvaldkonna kaudu. Oluline murdepunkt saabus siis, kui firma börsilt välja osteti. Sellest hetkest hakkas see kujunema selgelt pereettevõtteks.
Praegu veavad ettevõtet koos Neinar Seliga tema poeg Kristo Seli ning aastate jooksul on liitunud ka teisi pereliikmeid. Kristo sõnul ei kasvatatud teda otseselt juhiks, vaid huvi ettevõtte vastu tekkis loomulikult.
“Ma tahtsin ise teada, mis seal toimub,“ meenutas ta aega, mil käis noorena nõukogu koosolekutel vabakuulajana.
Kiire reageerimise eelis
Estiko tegevusvaldkondade mitmekesisus ei ole Selide sõnul olnud rangelt ette planeeritud strateegia, vaid pigem kombinatsioon teadmistest, juhustest ja nende ära kasutamisest.
Kristo Seli kirjeldas ettevõtet kui kiirreageerijat – kui tekib võimalus, siis tegutsetakse.
Ta lisaks ka, et pereettevõtte üheks eeliseks on võime muutustega kiiresti kohaneda ja võimalustele reageerida. See on aidanud Estikol ajas kasvada ja uusi suundi katsetada.

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Isa ja poeg koos roolis
Saates tuli juttu ka sellest, kuidas isa ja poeg ettevõttes rolle jagavad.
Kristo Seli rõhutas, et juhilt ei saa tulemusi nõuda, kui tal puudub õigus ise otsustada. Samas on tema sõnul täiesti loomulik, et olulised küsimused arutatakse isaga läbi.
“Kõik, mis on mänguilu küsimus, võiks jääda tegevjuhile,“ ütles Kristo Seli.
Juhtimisstiilide erinevus on samuti loomulik. Kui Neinar Seli on ise öelnud, et tema süütenöör on lühem, siis Kristo läheneb asjadele rahulikumalt. Aastatega on nad teineteiselt palju õppinud.
Estiko omanik Neinar Seli Äriplaani konverentsil.
  • Estiko omanik Neinar Seli Äriplaani konverentsil.
  • Foto: Raul Mee
“Mõnikord on vaikimine kuld ja rääkimine hõbe,“ sõnas Neinar Seli, kirjeldades, kuidas on ta hakanud enne reageerimist rohkem kuulama ja kaaluma.
Lojaalsus ja pikad töösuhted
Estiko üheks tugevuseks peavad Selid meeskonda. Ettevõttes töötab palju inimesi, kelle staaž ulatub 25–30 aastani. Neinar Seli sõnul ei teki selline lojaalsus juhuslikult, vaid see eeldab oskust inimesi kuulata ja mõista.
Ta rõhutas, et juhina ei saa kõiki emotsioone kohe välja näidata ning oluline on kuulata, mida inimesed tegelikult räägivad. See annab parema aluse õigete otsuste tegemiseks.
Kristo Seli tõi välja, et neil jagub palju häid näiteid sellest, kuidas inimesed on ettevõttesiseselt kasvanud. Näiteks on Estiko-Plastari juht alustanud omal ajal väravas turvamehena ning Lydia hotelli uus tegevjuht tuli kunagi tööle kelnerina. See näitab Kristo hinnangul, et inimesed jäävad pidama sinna, kus neil on võimalik areneda.
Tartu kujundamine teadliku valikuna
Estiko on tugevalt seotud Tartuga ja ettevõtte paljud arendused on kujundanud linna nägu.
Kristo Seli sõnul ei ole eesmärk olnud ainult majanduslik kasu, vaid ka väärtuse loomine linnale. Lydia hotelli rajamisel oli ettevõtte teadlik valik panustada rohkem, kui pelgalt finantsloogika ette näeb.
“Meie eesmärk oli teha Tartusse üks väga äge toode,“ ütles Kristo Seli. Ta lisas ka, et sellist otsust ei oleks välisinvestor tõenäoliselt ainult Exceli põhjal teinud, kuid kohaliku ettevõttena mängivad rolli ka teised väärtused nagu asukoht, tähendus ja panus linnaruumi.
Perefirmas võib juht ise muutuda piduriks
Saates arutati ka pereettevõtte üht keerulisemat küsimust – kui kaua peaks ettevõtet juhtima pereliige. Kristo Seli sõnul ei tähenda perefirma, et juht peab tingimata olema perekonnast või et see roll kestab kogu elu.
“Tegevjuhi amet ei ole eluaegne ametikoht. Ühel hetkel võib juht ise muutuda piduriks – kas saad sellest ise aru või ütleb keegi teine,“ ütles ta.
Neinar Seli 2019. aastal Tartus Äripäevale oma ettevõtmisi näitamas.
  • Neinar Seli 2019. aastal Tartus Äripäevale oma ettevõtmisi näitamas.
  • Foto: LIIS TREIMANN
Tema sõnul tuleb ühel hetkel ausalt hinnata, kas juhil on ettevõtte arengusse endiselt piisavalt panustada. Sama põhimõtet peab oluliseks ka Neinar Seli, kelle hinnangul võib liiga pikalt ühele kohale jäämine sillutada teed mugavusse ja rutiini.
Kuidas edasi?
Praegu keskendub Estiko oma põhivaldkondade arendamisele. Samal ajal vaadatakse ka uusi võimalusi, olgu selleks investeeringud teistesse sektoritesse või teadus- ja arendustegevus.
Kristo Seli sõnul ei ole tema jaoks kõige olulisem küsimus mitte uued valdkonnad või numbrid, vaid see, millised inimesed ettevõttes töötavad ja milline on ettevõtte ambitsioon. Ta soovib, et Estikos töötaksid tugevad tegijad ning et ettevõttel oleks julgust ette võtta suuri ja mõjusaid projekte.
Mida on isa ja poeg teineteiselt juhtimise kohta õppinud? Mis loogika hoiab koos Estiko väga erinevaid tegevusvaldkondi ja millised on ettevõtte järgmised sammud? Mis saab kammivabrikust ja kino Ekraani hoonest? Kuidas Neinar ja Kristo end töömõtetest välja lülitavad? Kõigest sellest saab lähemalt kuulda saatest “Võitjate põlvkonnad“.
Saadet juhib Kristel Viitmann.
Võitjate põlvkonnad
Selid juhivad Estikot sisemise nälja ja pika vaatega. "Kui kuskil midagi põnevat toimub, oleme kohal"
00:00

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  • 10.10.26, 10:27
Trump: Venemaa hakkab meid ja maailma diisliga varustama
Uudised
  • 10.10.26, 08:38
Päästeoksjonil püstitati elava kunstniku teose hinnarekord
Uudised
  • 10.10.26, 06:00
Putin on edukam, kui tahaksime tunnistada: analüütik osutab NATO suurtele vigadele
Uudised
  • 10.10.26, 06:00
Langev euribor lõpetas nädala jõnksuga
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  • 10.10.26, 06:00
Mööblitööstuse TOP: käive kasvab, aga kasum jääb heast ajast kaugele maha
Börsiuudised
  • 09.10.26, 23:44
Wall Street raputas hirmud maha, Moderna aktsia tegi võimsa hüppe
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