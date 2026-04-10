Tagasi Indrek Lepik: Ungari valimiste napp võit võib riigi poliitika lukku lükata Ungari riigi tuleviku suund ei sõltu vaid sellest, kes valimised võidab, vaid ka erakonna võidu suurusest, rääkis Äripäeva välisuudiste toimetaja Indrek Lepik. Hommikuprogramm

“Kui see vahe on väga väike, siis saab ju alati tulemusi vaidlustada, saab teha ümberlugemisi ja kogu see protsess hakkab venima,” tõi Lepik ühe näite, miks on võidu suurus oluline.

Juhul kui võit on selge, aga väiksem kui konstitutsiooniline enamus, siis on kohtuvõimul ja riigipresidendil võimalus hakata erinevaid seadusandlikke algatusi blokeerima, rääkis ajakirjanik.

Lepiku sõnul võib Ungaris juhtuda sama mis Poolas, kus Donald Tuski koalitsioon on küll võimul, aga samal ajal on president teisest parteist ja vetostab väga palju seadusi.