Indrek Lepik: Ungari valimiste napp võit võib riigi poliitika lukku lükata

Ungari peaministrile Viktor Orbanile ennustatakse küll kaotust, kuid oluline on, kui suur see kaotus on, märgib ajakirjanik Indrek lepik.
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“Kui see vahe on väga väike, siis saab ju alati tulemusi vaidlustada, saab teha ümberlugemisi ja kogu see protsess hakkab venima,” tõi Lepik ühe näite, miks on võidu suurus oluline.
Juhul kui võit on selge, aga väiksem kui konstitutsiooniline enamus, siis on kohtuvõimul ja riigipresidendil võimalus hakata erinevaid seadusandlikke algatusi blokeerima, rääkis ajakirjanik.
Lepiku sõnul võib Ungaris juhtuda sama mis Poolas, kus Donald Tuski koalitsioon on küll võimul, aga samal ajal on president teisest parteist ja vetostab väga palju seadusi.
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“Siis on olukord, kus oled tulnud väga suurte lubadustega valimistele, aga sa tegelikult ei suuda neid muutuseid ellu viia, sest see vana võim, mis küll on opositsiooni jäänud, on piisavalt suur, et ta siiski saab seda kõike takistada,” ütles Lepik. “Nii et see võidu suurus on kindlasti väga oluline.”